Putevi u BiH prohodni bez većih smetnji

Putevi u Bosni i Hercegovini su uglavnom prohodni, bez većih smetnji ili otežanog saobraćaja.

U toku su sanacioni radovi, zbog čega se saobraća usporeno uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

- Izdvajamo radove na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, kao i na magistralnim putevima: Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ - kažu iz BIHAMK-a.

Obustava saobraćaja

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup), kažu iz BIHAMK-a

Granični prijelazi

Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška i Orašje.

Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja ali trenutno zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).