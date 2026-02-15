U BiH se saobraća po mokrom kolovozu

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros se saobraća po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu.

Zbog kiše koja je zahvatila pojedine regije, a zbog lokalno obilnijih padavina i grmljavinskih pljuskova, vozačima se preporučuje dodatni oprez.

Na pojedinim dionicama voda se zadržava na kolovozu zbog obilnih padavina, a učestali su i odroni zemlje i kamenja. Magla smanjuje vidljivost po kotlinama i uz riječne tokove. U višim planinskim predjelima i preko prevoja pada slab snijeg koji se ne zadržava na kolovozu. Na otvorenim dionicama mogući su bočni udari vjetra, naročito u Hercegovini.

- Zbog navedenih vremenskih prilika, preporučujemo izbjegavanje naglih kočenja i povećanje razmaka između vozila. Sve učesnike u saobraćaju molimo za poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Zbog učestalih odrona izdvajamo dionice: Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Jajce-Banja Luka, Turbe-Karanovac, Bugojno-Kupres, Jablanica-Prozor, Konjic-Jablanica-Mostar-Doljani i Rogatica-Višegrad,. Dodatno, na putevima Šuica-Livno, Glamoč-Priluka i Sarajevo-Rogatica upozoravamo na česte izlaske divljih konja na kolovoz - kažu iz BIHAMK-a.

Zabrana kretanja

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste) i Grebka, dok teretna vozila moraju ići preko Rogatice i Goražda.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.