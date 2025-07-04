U BiH sunčano, temperatura i do 41 stepen

U Bosni i Hercegovini danas se veći dio dana očekuje pretežno sunčano vrijeme.

Povećanjem oblačnosti u poslijepodnevnim i večernjim satima po Bosni će biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Najizgledniji su na području Krajine, centralnom i sjevernom dijelu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 38°C, na jugu zemlje do 41°C.

U Sarajevu pretežno sunčano veći dio dana. Više oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 37°C.