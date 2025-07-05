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VJETAR SLAB DO UMJEREN

U Hercegovini sunčano, u Bosni oblačno, moguća je kiša

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 25°C

Na području Sarajeva pljuskovi sa grmljavinom su mogući u poslijepodnevnim satima. Anadolija

A. O.

5.7.2025

U Hercegovini danas pretežno sunčano. U Bosni će biti umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima po Bosni će biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom koji mogu biti i obilniji.

Pljuskovi se uglavnom očekuju u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 35°C, na jugu zemlje do 41°C.

Na području Sarajeva pljuskovi sa grmljavinom su mogući u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 34°C.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
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