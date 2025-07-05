U Hercegovini sunčano, u Bosni oblačno, moguća je kiša

U Hercegovini danas pretežno sunčano. U Bosni će biti umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima po Bosni će biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom koji mogu biti i obilniji.

Pljuskovi se uglavnom očekuju u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 35°C, na jugu zemlje do 41°C.

Na području Sarajeva pljuskovi sa grmljavinom su mogući u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 34°C.