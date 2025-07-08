Trojka: Platforma nema alternativu, a sa Dodikom nema pregovora

Klubovi poslanika stranaka Trojke (SDP BiH, NiP i NS) potcrtavaju svoju neupitnu opredjeljenost implementaciji Platforme za mir, stabilizaciju, evropsku budućnost i ekonomski napredak Bosne i Hercegovine, kao i nastavka saradnje sa strankama potpisnicama. Također, stav da nema pregovora sa Miloradom Dodikom je nepromijenjen.

Poslanice i poslanici stranaka Trojke činjenicu da se Milorad Dodik predao institucijama države Bosne i Hercegovine, priznao Sud i Tužilaštvo i pravni poredak Bosne i Hercegovine smatraju potvrdom naših više puta iznesenih stavova o suludim i neustavnim zakonima donešenim u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kojima se u pitanje dovode državne institucije.

Bez obzira na sve to, smatramo da se istraga u slučaju optužbi za državni udar provedene od organizovane grupe ljudi, na čijem čelu se nalazi upravo Milorad Dodik, mora profesionalno privesti kraju.

Što se tiče odluke u drugom pravosudnom slučaju, odnosno odluke Apelacionog vijeća povodom žalbe Milorada Dodika na prvostepenu presudu, svako miješanje i uticaj na ishod od bilo koga, mora biti tretirano kao udar na pravni poredak, a eventualni akteri moraju biti pozvani na odgovornost.

Pozivamo domaću i međunarodnu javnost da prati ovaj pravni proces i nadležnim institucijama prijave sve eventualne informacije u pokušajima uticaja na konačnu odluku.