Video / Vatra "guta" šumu kod Prozor-Rame: Čeka se na međunarodnu pomoć

Na brdu Kolivret kod Prozor-Rame požar i dalje nije ugašen, a vatrogasci ulažu velike napore kako bi bar do određene mjere stavili požar pod kontrolu.

Prema pisanju Rama-Prozor.info, požar je izbio poslijepodne na nepristupačnom terenu i sada nekontrolirano guta borovu šumu.

- Kao posljednji pokušaj obuzdavanja požara, u pomoć je stigao i Air Tractor, specijalizirani zrakoplov za gašenje požara. Njegova uloga je ključna u ovakvim uvjetima, gdje kopnene snage ne mogu pristupiti žarištu. Međutim, s obzirom na intenzitet požara i vrstu vegetacije koja gori - pretežno borovina, koja je izuzetno zapaljiva - prognoze su pesimistične - naveli su s ovog portala.