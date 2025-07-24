Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NA BRDU KOLIVRET

Video / Vatra "guta" šumu kod Prozor-Rame: Čeka se na međunarodnu pomoć

Sve prognoze vrlo su nezahvalne, ali bit će potrebno puno napora i pomoći da se ovaj požar stavi pod kontrolu, kazao je Pavlović.

Požar izbio na nepristupačnom terenu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+10
E. A.

24.7.2025

Na brdu Kolivret kod Prozor-Rame požar i dalje nije ugašen, a vatrogasci ulažu velike napore kako bi bar do određene mjere stavili požar pod kontrolu.

Prema pisanju Rama-Prozor.info, požar je izbio poslijepodne na nepristupačnom terenu i sada nekontrolirano guta borovu šumu.

- Kao posljednji pokušaj obuzdavanja požara, u pomoć je stigao i Air Tractor, specijalizirani zrakoplov za gašenje požara. Njegova uloga je ključna u ovakvim uvjetima, gdje kopnene snage ne mogu pristupiti žarištu. Međutim, s obzirom na intenzitet požara i vrstu vegetacije koja gori - pretežno borovina, koja je izuzetno zapaljiva - prognoze su pesimistične - naveli su s ovog portala.

Kako je ranije naveo glasnogovornik Civilne zaštite HNK, zatražena je i međunarodna pomoć kao i pomoć Oružanih snaga BiH.

- Sve prognoze vrlo su nezahvalne, ali bit će potrebno puno napora i pomoći da se ovaj požar stavi pod kontrolu - kazao je Pavlović.

# POŽAR
# PROZOR RAMA
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.