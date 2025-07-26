Problem koji više i nije vijest: Cijene hrane u BiH više za 10,8 posto





Vijesti o stalnim poskupljenjima, koja traju već nekoliko godina, više i nisu vijesti, već uobičajena pojava koju građani BiH sve teže, ali još mirno trpe. Podaci Agencije za statistiku potvrđuju da pritisak na kućne budžete nastavlja da raste, pa su i u junu cijene proizvoda i usluga porasle za 0,3 posto u odnosu na maj. Na godišnjem nivou cijene su rasle za 4,6 posto. Najviše su ponovo rasle cijene hrane, koje su više za 10,8 posto u odnosu na juni prošle godine.

Dio artikala iz potrošačke korpe ostao je na istom nivou, ali su najvažniji, poput hljeba ili brašna, danas skuplji. Rasle su cijene mesa, ribe, piletine, putera, ulja i dijela poljoprivrednih proizvoda.

- U ova luda vremena u svijetu, možemo se samo uzdati “u se i u svoje kljuse”. Živimo u eri koju će preživjeti onaj ko ima hranu, vodu i energiju, a onaj ko nema – neće – kaže ekonomski analitičar Zoran Pavlović.

On dodaje da su poskupljenja rezultat klimatskih promjena, nedostatka radne snage u poljoprivredi, ali i neznanja i nerazumijevanja domaćih institucija, izostanka mjera zaštite domaće proizvodnje i činjenice da ne znamo organizirati proizvodnju hrane, pa ona ni približno ne zadovoljava potrebe stanovništva.