Bh. strip izdavač Ervin Rustemagić preminuo u 73. godini života

Ervin Rustemagić, bh. strip izdavač i urednik legendarne revije „Strip Art“, preminuo je u 73. godini.

Još kao devetnaestogodišnjak pokrenuo je „Strip Art“ u Sarajevu, a ubrzo postao član organizacionog odbora čuvenog Festivala u Angoulemeu.

Njegova izdavačka kuća Strip Art Features (SAF) sarađivala je s mnogim poznatim svjetskim autorima i istovremeno promovirala domaće strip crtače.

Rad je prekinut izbijanjem rata, kada je u razaranju izgorio studio SAF-a zajedno s hiljadama originalnih tabli. Iz tog perioda nastao je i svjetski poznati strip „Fax from Sarajevo“ Džoa (Joea) Kuberta, inspirisan Rustemagićevim pokušajem da sa porodicom izađe iz opkoljenog Sarajeva.

Nakon rata preselio je u Sloveniju, gdje je nastavio svoj izdavački rad do smrti. Iza njega su ostali supruga Edina, sin Edvin i kćerka Maja.