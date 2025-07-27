Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UREDNIK

Bh. strip izdavač Ervin Rustemagić preminuo u 73. godini života

Nakon rata preselio je u Sloveniju, gdje je nastavio svoj izdavački rad do smrti

Ervin Rustemagić. Facebook

S. B.

27.7.2025

Ervin Rustemagić, bh. strip izdavač i urednik legendarne revije „Strip Art“, preminuo je u 73. godini. 

Još kao devetnaestogodišnjak pokrenuo je „Strip Art“ u Sarajevu, a ubrzo postao član organizacionog odbora čuvenog Festivala u Angoulemeu. 

Njegova izdavačka kuća Strip Art Features (SAF) sarađivala je s mnogim poznatim svjetskim autorima i istovremeno promovirala domaće strip crtače.

Rad je prekinut izbijanjem rata, kada je u razaranju izgorio studio SAF-a zajedno s hiljadama originalnih tabli. Iz tog perioda nastao je i svjetski poznati strip „Fax from Sarajevo“ Džoa (Joea) Kuberta, inspirisan Rustemagićevim pokušajem da sa porodicom izađe iz opkoljenog Sarajeva.

Nakon rata preselio je u Sloveniju, gdje je nastavio svoj izdavački rad do smrti. Iza njega su ostali supruga Edina, sin Edvin i kćerka Maja.

# UREDNIK
# ERVIN RUSTEMAGIĆ
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.