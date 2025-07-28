Željka Cvijanović nasljeđuje Dodika na čelu SNSD-a?

Željka Cvijanović, član Predsjedništva BiH i visoki funkcioner SNSD-a, odbila je da učestvuje u uklanjanju Milorada Dodika sa političke scene ukoliko mu, sudskom presudom, bude zabranjeno političko djelovanje.

Dodik je nepravosnažno, u prvostepenom postupku, zbog nesprovođenja odluka visokog predstavnika, osuđen na godinu dana zatvora i mjeru šest godina zabrane obavljanja funkcije predsjednika RS.

Pravosnažna presuda trebalo bi da bude donesena početkom augusta.

Cvijanovićeva je isključila svaku mogućnost da otpočne borbu za prevlast u SNSD-u. Ona očekuje da je Dodik lično imenuje za svoju nasljednicu, jer je učinila jako mnogo na međunarodnoj političkoj sceni za njega, otkriva novinar Slobodan Vasković.

Ovo je samo jedna od crtica mogućih dešavanja nakon presude, pod uslovom da ona bude potvrđena.