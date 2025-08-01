Admir Krdžalić: Više duše

Nakon godina provedenih u Sjedinjenim Državama, porodica Krdžalić iz Lipnice kod Tuzle odlučila se na povratak kući. Iako mnogima u ovakvom ambijentu takva odluka može izgledati neshvatljivo, Admir i Merima dobro poznaju situaciju u obje zemlje, za i protiv stavili su na vagu, dobro promislili i uz dogovor i čvrstu odluku da im djeca odrastaju u sredini koja ima dušu i u kojoj još ima više topline među ljudima. Ovaj bračni par stao je u stroj koji bi, sudeći po situaciji u svijetu i najavama, narednih godina mogao biti sve duži.

- U Americi su veće mogućnosti za ostvarivanje životnih želja i mladi imaju perspektivu. Njihov obrazovni sistem pruža ogromne mogućnosti u odnosu na naš, ali u našoj zemlji ima više duše, jer smo bliski s ljudima i još nismo izgubili taj osjećaj za međusobnim pomaganjem. Imamo samo jednu domovinu. Možemo se adaptirati bilo gdje u svijetu, ali uvijek ćemo biti stranci u tuđoj zemlji – pojasnio je Admir Krdžalić.

Vijesti koje raduju, vraćaju nadu da ćemo se, s ovakvim primjerima, s “pojačanjima” iz dijaspore, izboriti da BiH postane prosperitetnija i sretnija zemlja.