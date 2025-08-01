Dodik će izbjeći zatvor, ali smjenu neće!

- Kazna zatvora zamjenjuje se novčanom kaznom tako što se svaki dan izrečene kazne zatvora izjednačava s jednim dnevnim iznosom novčane kazne ili sa 100 KM ako se novčana kazna utvrđuje u određenom iznosu - navodi se u članu 42 b.

Član 42a Krivičnog zakona kaže "da izrečena kazna zatvora do jedne godine će se na zahtjev osuđenog zamijeniti novčanom kaznom koja se plaća u jednokratnom iznosu u roku do 30 dana".

Sud BiH je danas izrekao pravosnažnu presuu kojom se predsjednik RS Milorad Dodik osuđuje na godinu zatvorske kazne i šest godina zabrane obavljanja političih pozicija.

To u praksi znači da bi Dodik mogao platiti slobodu za 36.500 KM.

Vanredni izbori

No, ni to mu u praksi neće pomoći da ostane na poziciji. Osim zabrane kandidature za bilo koju poziciju u narednih šest godina, prema Izbornom zakonu BiH on će biti smijenjen s pozicije predsjednika RS čim rješenje Suda BiH pristigne CIK-u.

Član 1.10.4 Izbornog zakona BiH kaže da "izabranom članu organa vlasti na svim nivoima prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran danom pravosnažnosti sudske presude kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže".

Očekuje se da nakon njegove smjene Centralna izborna komisija BiH raspiše vanredne izbore za predsjednika RS, gdje će biti izabrana osoba koja će obavljati ovu dužnost do oktobra naredne godine.