Nova pravila na granicama: Evo šta trebate znati

Еvropska unija od 12. oktobra 2025. godine uvodi novi digitalni sistem ulaska i izlaska (ЕЕS) koji će zamijeniti dosadašnje pečatiranje pasoša. Ova promjena važi za sve građane zemalja van ЕU, uključujući Srbiju, BiH, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Albaniju i tzv. Kosovo.

Umjesto pečata, putnici će prolaziti biometrijsku identifikaciju - fotografisanje lica, uzimanje otisaka prstiju i digitalnu registraciju ličnih podataka i informacija o putovanju.

Sistem ЕЕS prikuplja:

- otiske prstiju

- fotografiju lica

- lične podatke i informacije o putovanju

Podaci će se bilježiti prilikom svakog ulaska i izlaska iz Šengenske zone. Cilj je modernizacija i unapređenje kontrole granica, brža provjera putnika, sprečavanje zloupotreba dokumenata i prekoračenja boravka.

Hrvatska prva uvodi ЕЕS na granicama

Kako je saopštio MUP Hrvatske, sistem je tehnički spreman i počeće da se primjenjuje na svim međunarodnim graničnim prelazima sa trećim zemljama, uključujući one prema Srbiji i BiH. To znači da će već od 12. oktobra svi putnici iz Srbije i BiH koji ulaze u ЕU preko Hrvatske prolaziti novu proceduru.

MUP Hrvatske upozorava da je moguće formiranje gužvi - posebno tokom turističke sezone - zbog dodatnog vremena potrebnog za registraciju biometrijskih podataka.

Savjeti za putnike iz regiona

Građanima se savjetuje da:

- provjere važnost pasoša prije putovanja

- budu spremni na fotografisanje i davanje otisaka prstiju

- prate stanje na granicama putem Hrvatskog autokluba

ЕЕS i ЕTIAS - u čemu je razlika

Pored ЕЕS-a, ЕU uvodi i sistem ЕTIAS. Kod ЕTIAS-a se putnik prijavljuje online, plaća taksu od 7 evra i odobrenje važi tri godine. Kod ЕЕS-a, registracija se radi pri svakom ulasku u ЕU, ali se ništa ne plaća.

Postepena primjena

Novi sistem će se uvoditi postepeno tokom šest mjeseci. Nakon tog perioda, pečati u pasošima više neće postojati - svi podaci biće digitalno evidentirani.

Ovo će posebno uticati na građane koji često putuju u ЕU zbog posla, studija ili posjeta porodici, jer će procedure biti detaljnije, ali i sigurnije.