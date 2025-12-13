Muškarac bludničio nad maloljetnom djevojčicom

Kako je za “Dnevni avaz” potvrdio otac djevojčice Meho Mulalić (1994), tog kobnog dana 27. marta 2022. on je bio na službenom putu u Žepču, dok je njegova supruga bila u kući. Njegova kćerka tokom dana igrala se sa svojim bratom u blizini kuće njihove komšinice.

Jedan takav slučaj datira iz 2022. godine, a tek je sada, nakon tri godine došao na sud. Naime, kako saznaje “Dnevni avaz”, potvrđena je optužnica protiv Edina Kotorića (1973.) iz Novog Sela, općina Tešanj, koji je počinio bludnu radnju nad djevojčicom koja je 2022. godine imala samo sedam godina.

Bosnu i Hercegovinu u proteklih nekoliko mjeseci potresaju slučajevi pedofilije i zlostavljanja maloljetnih osoba, te činjenja bludnih radnji nad njima. Sarajevo, Tuzla, Banja Luka samo su neki od gradova u kojima su se desili takvi slučajevi.

Sud je proces razvlačio i onda sam se ja žalio i ombdusmenu za ljudska prava i sektoru za djecu i Tužilšatvu i Sudu i onda je to pokrenuto i na kraju je on priznao krivicu i završeno je u dva-tri ročišta. Međutim, još nemam zvanično presudu – kaže nam Mulalić.

Mulalić je dodao da su se njemu javile još neke osobe koje tvrde da im je Kotorić učinio isto djelo. Kako nam je kazao Mulalić, Kotorić je bio u dvorištu njihove komšinice te je tamo kosio travu, obavljao poslove oko kuće.

S obzirom da je to kuća uz kuću, moja djeca su se igrala u dvorištu našem. On je tu bio i u vremenu dok je odmarao igrao se s djecom. Iskoristio je priliku da odradi ono što je uradio – kaže nam Mulalić, koji je iz Kraševa.

Dirao je rukama

Mulalić za “Dnevni avaz” kaže da je njegova supruga sve vrijeme bila tu sa djecom, međutim, ušla je nakratko u kuću i Kotorić je iskoristio priliku i odveo je djevojčicu ispod stepenica i stavio je na krilo i stavio joj je ruke u donji veš. U tom momentu, kako tvrdi Mulalić, supruga je zovnula dijete, koje je pobjeglo uz stepenice, a Kotorić je pobjegao na drugu stranu kuće. Sve ovo je dokumentovano i snimcima s videonadzora.

Djevojčica je to ispričala komšinici, s obzirom na to da ju je bilo stid ili strah da kaže majci. Čim me je supruga nazvala, vratio sam se kući i prijavio slučaj policiji isti dan. Slučaj je stajao u ladici sve do sada. Odmah je obaviješten dežurni tužilac, a dežurni inspektor je odmah od mene uzeo izjavu. Sutradan je iz Kantonalnog tužilaštva specijalista za rad s maloljetnom djecom došao kod nas koji je izvršio ispitivanje djeteta. Kroz dva-tri mjeseca ponovo je bilo ispitivanje djeteta koje je snimljeno. Poslije davanja izjave sve je stajalo do evo protekla dva mjeseca i ja se pokrećem i pišem žalbu Sudu u Tešnju, pišem žalbu Tužilaštvu u Zenici i ombdusmenu za ljudska prava. Ombdusmen u roku od par dana piše Sudu u Tešnju svoj dopis gdje Sud odgovara da su zauzeti predmetima i da ne mogu da stignu. Međutim, 1. 12. 2025. zakazuju ročište gdje sam svjedok ja i komšinica kojoj je djevojčica ispričala događaj i inspektor koji je od mene uzeo izjavu. U međuvremenu, optuženi priznaje krivicu i sudija odgađa ročište koje je bilo zakazano za 1. 12. te ga pomjera na 8. 12. 2025. Taj dan se održava završna riječ. Tužioc i odbrana čitaju završnu riječ – istakao je Mulalić za “Dnevni avaz”.