Dojavljene bombe u školi u Lukavcu

U toku su provjere i vršenje kontradiverzionih pregleda

MUP TK. Facebook

Dž. R.

13.2.2026

Na e-mail adresu sednje škole u Lukavcu danas je došla poruka da je postavljen eksploziv zbog čega je izvršena evakuacija.

- Danas, 13.02.2026. godine oko 12,50 sati PS Lukavac je zaprimila prijavu da je na e mail adresu srednje škole u Lukavcu zaprimljen mail sadržaja da je postavljen eksploziv u prostore škola u Lukavcu, nakon čega je izvršena evakuacija u svim školama na području grada Lukavca. U toku su provjere i vršenje kontradiverzionih pregleda od strane ovlaštenih službenih lica Uprave policije MUP TK - kazali su iz MUP-a TK.

# LUKAVAC
# SREDNJA ŠKOLA
# BOMBA
