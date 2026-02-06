Jednomjesečni pritvor Alji Salkiću iz Lukavca za oružje i drogu

Općinski sud u Lukavcu prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio jednomjesečni pritvor Alji Salkiću (32) iz Lukavca, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, u sticaju s krivičnim djelom iz člana 73. Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona, te krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda u Lukavcu, istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Lukavac, uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP-a TK, izvršili su pretres porodične kuće i pomoćnih objekata koje koristi osumnjičeni na području Lukavca.

Tokom pretresa pronađena je veća količina oružja i municije, uključujući dvije puške, ručni bacač, više protugradnih raketa, veću količinu municije za automatsko, poluautomatsko i lovačko oružje, kao i određena količina eksploziva. Također, pronađeno je više pakovanja s oko 650 grama opojne droge marihuana (Cannabis sativa) pripremljene za dalju prodaju, te jedna digitalna vaga na kojoj je utvrđeno prisustvo opojne droge amfetamin.

Nakon pretresa, Salkić je lišen slobode, nad njim je provedena kriminalistička obrada, te je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog, a istražne radnje u ovom predmetu su u toku.