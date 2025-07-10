Pronađeno tijelo dječaka nestalog u Dravi

Tijelo dječaka (9) koji je prije tri dana nestao u rijeci Dravi kod grada Belišće u Hrvatskoj je pronađeno na nekoliko kilometara od mjesta na kojem je nestao.

Intenzivna potraga trajala je od ponedjeljka navečer, a u njoj su učestvovali brojni ronioci, policajci i vatrogasci.

Index.hr navodi da se dječak s majkom (31) i bratom (6) kupao na neuređenom dijelu kupališta. Povukla ih je riječna struja i počeli su se utapati. U pomoć su im pritekla trojica muškaraca koji su uspjeli spasiti majku i šestogodišnjaka, no devetogodišnji dječak nažalost je nestao ispod površine vode.