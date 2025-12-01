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SAD

Sniježna mećava izazvala lančani sudar 45 automobila

Ekipe za čišćenje radile su šest sati kako bi uklonile vozila sa zapadnih traka autoputa I-70

Lančani sudar. Facebook

Dž. R.

1.12.2025

Sjedinjene Američke države pogodile su sniježne mećave zbog kojih je došlo do saobraćajnih nesreća u kojima je učestvovalo na desetine vozila.

Jedna od takvih nesreća zabilježena na međudržavnom autoputu I-70, u blizini Terre Hautea u Indiani blizu granice sa Illinoisom.

Zanimljivo je da je službenik za odnose s javnošću državne policije Indiane Matt Ames, izvijestio da u gomili sudara nije bilo ozbiljnijih povreda.

Srednji zapad SAD je proteklog vikenda zabilježio značajno pogoršanje vremena širom regije. Snijeg je zatrpao područja u Ohaju i Mičiganu. Zimska oluja Bellamy donijela je gotovo 30 cm snijega u nekim dijelovima Ajove i Viskonsina.

Pisac Jed Portman bio je jedan od mnogih vozača koji su se našli u velikoj saobraćajnoj nesreći u Indiani. Kao i ostali vozači, nije povrijeđen, iako mu je automobil oštećen.

- Bili smo pri kraju gomile sudara, gdje nije bilo ni približno toliko loše - rekao je.

Ekipe za čišćenje radile su šest sati kako bi uklonile vozila sa zapadnih traka autoputa I-70. To područje, kao i veći dio Srednjeg zapada, i dalje ima opasne uslove za vožnju.

# SNIJEG
# LANČANI SUDAR
# SAD
# MEĆAVA
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