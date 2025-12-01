Sniježna mećava izazvala lančani sudar 45 automobila

Sjedinjene Američke države pogodile su sniježne mećave zbog kojih je došlo do saobraćajnih nesreća u kojima je učestvovalo na desetine vozila.

Jedna od takvih nesreća zabilježena na međudržavnom autoputu I-70, u blizini Terre Hautea u Indiani blizu granice sa Illinoisom.

Zanimljivo je da je službenik za odnose s javnošću državne policije Indiane Matt Ames, izvijestio da u gomili sudara nije bilo ozbiljnijih povreda.