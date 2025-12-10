Papa kritikovao Trampa zbog izjava o Evropi

Nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim Papa Lav rekao je novinarima da Evropa mora igrati centralnu ulogu u naporima za okončanje rata u Ukrajini i upozorio da svaki mirovni plan koji zanemari evropsku ulogu nije realističan. - Rat je u Europi - rekao je Papa Lav, naglašavajući da evropske zemlje moraju biti dio sigurnosnih garancija. Komentirao je da to ne razumiju svi, ali je insistirao da Evropa mora biti uključena u sve pregovore o okončanju gotovo četverogodišnjeg sukoba. Njegove su izjave izgledale kao kritika američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), čija je administracija u početku isključivala evropski doprinos prilikom postavljanja mirovnih okvira s Moskvom.

Papa Lav i Zelenski . AP Papa Lav i Zelenski . AP

Slabljenje veza Upitan o Trampovom planu, rekao je da to ne bi želio komentirati. Istaknuo je da nije pročitao cijeli dokument, ali da je ono što je vidio velika promjena u odnosu na istinsko savezništvo između Evrope i Sjedinjenih Država koje je postojalo dugi niz godina. Papa Lav rekao je da nedavne izjave upućene Evropi riskiraju slabljenje veza koje ostaju ključne. - Mislim da pokušavaju razdvojiti ono što po mom mišljenju treba biti vrlo važno savezništvo danas i u budućnosti - rekao je. Na pitanje o mogućem putovanju u Kijev, odgovorio je da se nada tome. Dodao je da ne zna kada bi se to moglo dogoditi te da treba biti realan. - Možda će se ostvariti - rekao je.