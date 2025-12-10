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NAKON SASTANKA

Papa kritikovao Trampa zbog izjava o Evropi

Mislim da pokušavaju razdvojiti ono što po mom mišljenju treba biti vrlo važno savezništvo, kazao je

Papa Lav se sastao sa Zelenskim. AP

Dž. R.

10.12.2025

Nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim Papa Lav rekao je novinarima da Evropa mora igrati centralnu ulogu u naporima za okončanje rata u Ukrajini i upozorio da svaki mirovni plan koji zanemari evropsku ulogu nije realističan.

- Rat je u Europi - rekao je Papa Lav, naglašavajući da evropske zemlje moraju biti dio sigurnosnih garancija. Komentirao je da to ne razumiju svi, ali je insistirao da Evropa mora biti uključena u sve pregovore o okončanju gotovo četverogodišnjeg sukoba.

Njegove su izjave izgledale kao kritika američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), čija je administracija u početku isključivala evropski doprinos prilikom postavljanja mirovnih okvira s Moskvom.

Papa Lav i Zelenski. AP

Slabljenje veza

Upitan o Trampovom planu, rekao je da to ne bi želio komentirati. Istaknuo je da nije pročitao cijeli dokument, ali da je ono što je vidio velika promjena u odnosu na istinsko savezništvo između Evrope i Sjedinjenih Država koje je postojalo dugi niz godina.

Papa Lav rekao je da nedavne izjave upućene Evropi riskiraju slabljenje veza koje ostaju ključne. 

- Mislim da pokušavaju razdvojiti ono što po mom mišljenju treba biti vrlo važno savezništvo danas i u budućnosti - rekao je.

Na pitanje o mogućem putovanju u Kijev, odgovorio je da se nada tome. Dodao je da ne zna kada bi se to moglo dogoditi te da treba biti realan. 

- Možda će se ostvariti - rekao je.

Izjave američkih dužnosnika poljuljale su poslijeratne pretpostavke o evropskom savezništvu s Vašingtonom. Novi dokument američke Nacionalne sigurnosne strategije navodi da Evropa mora promijeniti smjer ili riskirati "brisanje".

- Slabi su. Žele biti politički korektni. Ne znaju što da rade -  rekao je Tramp u razgovoru za Politico, referirajući se na evropske političke čelnike.

# EVROPA
# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
# PAPA LAV
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