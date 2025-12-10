Papa kritikovao Trampa zbog izjava o Evropi

Nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim Papa Lav rekao je novinarima da Evropa mora igrati centralnu ulogu u naporima za okončanje rata u Ukrajini i upozorio da svaki mirovni plan koji zanemari evropsku ulogu nije realističan.
- Rat je u Europi - rekao je Papa Lav, naglašavajući da evropske zemlje moraju biti dio sigurnosnih garancija. Komentirao je da to ne razumiju svi, ali je insistirao da Evropa mora biti uključena u sve pregovore o okončanju gotovo četverogodišnjeg sukoba.
Njegove su izjave izgledale kao kritika američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), čija je administracija u početku isključivala evropski doprinos prilikom postavljanja mirovnih okvira s Moskvom.
Slabljenje veza
Upitan o Trampovom planu, rekao je da to ne bi želio komentirati. Istaknuo je da nije pročitao cijeli dokument, ali da je ono što je vidio velika promjena u odnosu na istinsko savezništvo između Evrope i Sjedinjenih Država koje je postojalo dugi niz godina.
Papa Lav rekao je da nedavne izjave upućene Evropi riskiraju slabljenje veza koje ostaju ključne.
- Mislim da pokušavaju razdvojiti ono što po mom mišljenju treba biti vrlo važno savezništvo danas i u budućnosti - rekao je.
Na pitanje o mogućem putovanju u Kijev, odgovorio je da se nada tome. Dodao je da ne zna kada bi se to moglo dogoditi te da treba biti realan.
- Možda će se ostvariti - rekao je.
Izjave američkih dužnosnika poljuljale su poslijeratne pretpostavke o evropskom savezništvu s Vašingtonom. Novi dokument američke Nacionalne sigurnosne strategije navodi da Evropa mora promijeniti smjer ili riskirati "brisanje".
- Slabi su. Žele biti politički korektni. Ne znaju što da rade - rekao je Tramp u razgovoru za Politico, referirajući se na evropske političke čelnike.