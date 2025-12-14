Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp osudio je danas napad na jevrejsku zajednicu na plaži Bondi u Sidneju, opisavši ga kao "čist antisemitski napad", te dodao da Jevreji u SAD ne trebaju strahovati dok proslavljaju Hanuku.
AMERIČKI PREDSJEDNIK
Istakao je da Jevreji u SAD koji obilježavaju Hanuku ne trebaju biti zabrinuti za svoju bezbjednost
Tramp: Napad u Sidneju je čist antisemitizam. AP
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp osudio je danas napad na jevrejsku zajednicu na plaži Bondi u Sidneju, opisavši ga kao "čist antisemitski napad", te dodao da Jevreji u SAD ne trebaju strahovati dok proslavljaju Hanuku.
- To je očigledno bio antisemitski napad - rekao je Tramp tokom božićne proslave u Bijeloj kući.
Tramp je istakao da Jevreji u SAD koji obilježavaju Hanuku ne trebaju biti zabrinuti za svoju bezbjednost.
- Slavite ponosno. Budite ponosni na to ko ste - naglasio je Tramp u izjavi za Fox News.
Na plaži Bondi u Sidneju danas je u pucnjavi na pripadnike jevrejske zajednice, koji su se okupili da proslave praznik Hanuku, prema posljednjim podacima, poginulo najmanje 12 osoba, među kojima i jedan od dvojice napadača, dok je 29 ljudi ranjeno, prenijeli su ranije australijski mediji.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"