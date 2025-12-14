Tramp: Napad u Sidneju je čist antisemitizam

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp osudio je danas napad na jevrejsku zajednicu na plaži Bondi u Sidneju, opisavši ga kao "čist antisemitski napad", te dodao da Jevreji u SAD ne trebaju strahovati dok proslavljaju Hanuku.

- To je očigledno bio antisemitski napad - rekao je Tramp tokom božićne proslave u Bijeloj kući.

Tramp je istakao da Jevreji u SAD koji obilježavaju Hanuku ne trebaju biti zabrinuti za svoju bezbjednost.

- Slavite ponosno. Budite ponosni na to ko ste - naglasio je Tramp u izjavi za Fox News.