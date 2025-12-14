Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp: Napad u Sidneju je čist antisemitizam

Istakao je da Jevreji u SAD koji obilježavaju Hanuku ne trebaju biti zabrinuti za svoju bezbjednost

Tramp: Napad u Sidneju je čist antisemitizam. AP

M. Až.

14.12.2025

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp osudio je danas napad na jevrejsku zajednicu na plaži Bondi u Sidneju, opisavši ga kao "čist antisemitski napad", te dodao da Jevreji u SAD ne trebaju strahovati dok proslavljaju Hanuku.

- To je očigledno bio antisemitski napad - rekao je Tramp tokom božićne proslave u Bijeloj kući.

Tramp je istakao da Jevreji u SAD koji obilježavaju Hanuku ne trebaju biti zabrinuti za svoju bezbjednost.

- Slavite ponosno. Budite ponosni na to ko ste - naglasio je Tramp u izjavi za Fox News.

Na plaži Bondi u Sidneju danas je u pucnjavi na pripadnike jevrejske zajednice, koji su se okupili da proslave praznik Hanuku, prema posljednjim podacima, poginulo najmanje 12 osoba, među kojima i jedan od dvojice napadača, dok je 29 ljudi ranjeno, prenijeli su ranije australijski mediji.

# SIDNEJ
# SAD
# ANTISEMITIZAM
# DONALD TRUMP
# AUSTRALIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (18)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.