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NA PROŠIRENOM SASTANKU

Putin nazvao evropske lidere "prasićima"

Evropski prasići su se odmah pridružili radu prethodne američke administracije, rekao je Putin

Putin nazvao evropske lidere "prasićima". Kremlj

A. O.

17.12.2025

Predsjednik Rusije Vladimir Putin nazvao je danas evropske lidere "prasićima" i optužio ih da su se pridružili prethodnoj američkoj administraciji koja je, kako je rekao, namjerno usmjerila situaciju ka oružanom sukobu.

Putin je rekao da su se "ulizice iz Evropske unije" pridružile radu prethodne američke administracije zbog profita i da su zapadne zemlje vjerovale da će moći da unište Rusiju za kratko vrijeme, prenose RIA Novosti.

- Evropski prasići su se odmah pridružili radu prethodne američke administracije, nadajući se da će profitirati od kolapsa naše zemlje - rekao je Putin na proširenom sastanku kolegijuma ruskog Ministarstva odbrane.

Putin je rekao i da će Rusija ostvariti svoje teritorijalne ciljeve u Ukrajini ili diplomatijom ili vojnom silom, prenosi Gardijan.

Ruski predsjednik je naveo da će ciljevi onoga što Moskva naziva svojom "specijalnom vojnom operacijom" biti ispunjeni "bezuslovno".

- Ako ne žele suštinsku diskusiju, onda će Rusija osloboditi svoje historijske zemlje na bojnom polju - rekao je Putin.

Putin je negirao da Moskva planira invaziju na teritoriju zemalja članica NATO, tvrdeći umjesto toga da je alijansa počela da se priprema za mogući vojni sukob sa Rusijom.

# EVROPA
# EVROPSKA UNIJA
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# EVROPSKI LIDERI
# PRASIĆI
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