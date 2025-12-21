Nakon više od 400 godina pošta prestaje dostavljati pisma

Kompanija „PostNord“, koja pruža poštanske usluge u Danskoj i Švedskoj, najavila je da će 30. decembra 2025. godine isporučiti posljednje pismo, čime se završava više od 400 godina duga tradicija dostave pisama u Danskoj.

Odluka je donesena zbog drastičnog pada slanja pisama, koje je u posljednjih 25 godina smanjeno za više od 90 posto. Zbog toga će „PostNord“ ugasiti oko 1.500 radnih mjesta u Danskoj i ukloniti isto toliko poštanskih sandučića.

Iz kompanije su poručili da je odluka teška, ali neizbježna, jer je Danska postala izrazito digitalna, a tržište pisama više nije isplativo. „PostNord“ u Danskoj i Švedskoj posluje kao jedinstvena kompanija od 2009. godine.

Ipak, kako zakon u Danskoj nalaže da mora postojati mogućnost slanja pisama, tu uslugu će preuzeti kompanija „Dao“. Iz te firme su optimistični, ističući da istraživanja pokazuju porast interesovanja za pisma među mladima, posebno u dobi od 18 do 34 godine, koji navodno šalju više pisama nego ostale starosne grupe.