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UKRAJINA

Apel stanovnicima da se evakuiraju iz pograničnih oblasti

U objavi na Telegramu, Lubinets je, pozivajući se na preliminarne informacije, naveo da su ruske snage u četvrtak, 18. decembra, zarobile stanovnike sela Hrabovske

Rat u Ukrajini. Fena

FENA

22.12.2025

Ruske snage otele su oko 50 Ukrajinaca iz sela u sjeveroistočnoj pograničnoj oblasti Sumy u Ukrajini i odvele ih u Rusiju, saopćio je ukrajinski komesar za ljudska prava Dmitro Dmytro Lubinets.

U objavi na Telegramu, Lubinets je, pozivajući se na preliminarne informacije, naveo da su ruske snage u četvrtak, 18. decembra, zarobile stanovnike sela Hrabovske, koje se nalazi neposredno na granici s Rusijom.

Kako je pojasnio, oni su držani u zarobljeništvu bez pristupa sredstvima komunikacije, prije nego što su u subotu, 20. decembra, odvedeni u Rusiju.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha izjavio je da su većina otetih starije žene te je pozvao međunarodnu zajednicu da intervenira.

- Pozivamo sve države i međunarodne organizacije da nam se pridruže u zahtjevu za oslobađanje nevinih civila otetih iz svojih domova. Ovaj konkretni ratni zločin već se procesuira u Ukrajini i treba da dobije odgovarajući odgovor i na međunarodnom nivou - napisao je na društvenoj mreži X.

Lubinets je naglasio da je Ukrajini potreban pravi, trajni mir te da "život pored terorista zahtijeva snagu i čvrste bezbjednosne garancije".

Kazao je da se obratio ruskom komesaru za ljudska prava, kao i Međunarodnom komitetu Crvenog krsta.

Također je uputio apel Ukrajincima da se zajedno sa svojim rođacima evakuiraju iz pograničnih oblasti, ističući da je opasno ostati u tim područjima, prenosi DPA.

# RUSIJA
# UKRAJINA
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