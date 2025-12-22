Apel stanovnicima da se evakuiraju iz pograničnih oblasti

Ruske snage otele su oko 50 Ukrajinaca iz sela u sjeveroistočnoj pograničnoj oblasti Sumy u Ukrajini i odvele ih u Rusiju, saopćio je ukrajinski komesar za ljudska prava Dmitro Dmytro Lubinets. U objavi na Telegramu, Lubinets je, pozivajući se na preliminarne informacije, naveo da su ruske snage u četvrtak, 18. decembra, zarobile stanovnike sela Hrabovske, koje se nalazi neposredno na granici s Rusijom.

Kako je pojasnio, oni su držani u zarobljeništvu bez pristupa sredstvima komunikacije, prije nego što su u subotu, 20. decembra, odvedeni u Rusiju. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha izjavio je da su većina otetih starije žene te je pozvao međunarodnu zajednicu da intervenira. - Pozivamo sve države i međunarodne organizacije da nam se pridruže u zahtjevu za oslobađanje nevinih civila otetih iz svojih domova. Ovaj konkretni ratni zločin već se procesuira u Ukrajini i treba da dobije odgovarajući odgovor i na međunarodnom nivou - napisao je na društvenoj mreži X.