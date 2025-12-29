Tramp: Putin želi da Ukrajina uspije

Nakon sastanka sa Volodimirom Zelenskim na Floridi, Donald Tramp iznio je svoje viđenje uloge Rusije u poslijeratnoj obnovi Ukrajine, tvrdeći da će Moskva sudjelovati u tom procesu. Na pitanje novinara hoće li Rusija snositi odgovornost za pomoć u obnovi ratom razorene zemlje, Tramp je dao neočekivan odgovor.

- Oni će pomagati - rekao je Tramp o Rusiji, dodajući: "Rusija želi vidjeti uspjeh Ukrajine. Putin želi da Ukrajina uspije." Također je naveo da je ruski predsjednik Vladimir Putin bio vrlo velikodušan u svojoj spremnosti da Ukrajina uspije, uključujući navodnu ponudu za "opskrbu energijom, električnom energijom i drugim stvarima po vrlo niskim cijenama".

Tramp je komentirao i razloge zašto Putin nije pristao na prekid vatre, objašnjavajući da "ruski čelnik ne želi zaustaviti borbe da bi ih kasnije morao ponovno pokretati". Na kraju je dodao: "Razumijem taj stav."