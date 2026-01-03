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PREDSJEDNIK VENECUELE

Avion s Madurom sletio u Njujork

Prema ranijim najavama, suđenje Maduru bi trebalo početi vrlo brzo, najkasnije u ponedjeljak

Nikolas Maduro. AP

S. S.

3.1.2026

Avion u kojem se nalazi predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores sletio je u Njujork.

Podsjećamo, u velikoj akciji američkih vlasti u Karakasu ranije u toku dana oni su uhvaćeni i sudit će im se u SAD pod optužbama za, kako je navedeno, "narkoterorizam".

Akcija hapšenja je provedena bez stradanja američkih vojnika, a kako je potvrdio predsjednik SAD Donald Tramp nekoliko njih je povrijeđeno.

Tramp je otkrio da su mogli i ubiti Madura da je to bilo potrebno.

Tokom konferencije za medije se moglo čuti da će potpredsjednica Venecuele preuzeti upravljanje ovom državom i da je spremna udovoljiti svim zahtjevima SAD, uključujući i one oko preuzimanja kontrole nad naftom, no ona je kasnije sve demantirala.

Prema ranijim najavama, suđenje Maduru bi trebalo početi vrlo brzo, najkasnije u ponedjeljak.

# NICOLAS MADURO
# VENECUELA
# SAD
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