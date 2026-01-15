Bijela kuća potvrdila da SAD ide po Grenland

Glasnogovornica Bijele kuće Karolina Levit (Caroline Leavitt) potvrdila je da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) jasno poručio kako želi da SAD "preuzmu" Grenland, naglašavajući da prisustvo evropskih vojnih snaga na tom području neće utjecati na njegovu odluku.

Sastanak radne grupe

Levit je kazala da su razgovori ministara vanjskih poslova Danske i Grenlanda s američkim potpredsjednikom Džej Di Vensom (JD Vance) i državnim sekretarom Markom Rubiom (Marco Rubio) bili "produktivni".

- Bio je to dobar sastanak. Dvije strane složile su se da uspostave radnu grupu koja će nastaviti tehničke razgovore o preuzimanju Grenlanda - rekla je Levit.