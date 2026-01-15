Bijela kuća potvrdila da SAD ide po Grenland

Glasnogovornica Bijele kuće Karolina Levit (Caroline Leavitt) potvrdila je da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) jasno poručio kako želi da SAD "preuzmu" Grenland, naglašavajući da prisustvo evropskih vojnih snaga na tom području neće utjecati na njegovu odluku.
Sastanak radne grupe
Levit je kazala da su razgovori ministara vanjskih poslova Danske i Grenlanda s američkim potpredsjednikom Džej Di Vensom (JD Vance) i državnim sekretarom Markom Rubiom (Marco Rubio) bili "produktivni".
- Bio je to dobar sastanak. Dvije strane složile su se da uspostave radnu grupu koja će nastaviti tehničke razgovore o preuzimanju Grenlanda - rekla je Levit.
Dodala je da bi se sastanci te radne grupe trebali održavati svake dvije do tri sedmice.
- Ovo je razgovor koji administracija namjerava nastaviti s Danskom i s delegacijom Grenlanda - navela je Levit.
- No predsjednik je vrlo jasno postavio svoj prioritet. On želi da Sjedinjene Američke Države preuzmu Grenland jer smatra da je to najbolje rješenje za nacionalnu sigurnost - dodala je.
Slanje evropskih snaga
Levit je istakla da slanje evropskih snaga na Grenland neće promijeniti Trampov stav o preuzimanju tog teritorija. Ranije je objavljeno da su vojne snage Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske, Norveške i Švedske upućene prema Grenlandu.
Danske vlasti poručile su da će operacija "ojačati našu sposobnost djelovanja u tom području", dok je Tramp ranije tvrdio da samo američka kontrola može zaštititi arktički teritorij od Rusije i Kine.
Nekoliko sati prije Levitinih izjava, ministri vanjskih poslova Grenlanda i Danske razgovarali su s Vensom i Rubiom, ali su nakon sastanka poručili da i dalje postoji "temeljno neslaganje" o budućnosti tog danskog teritorija.