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POTPUNI ZAOKRET

Tramp: Ubijedio sam sebe da ne preduzimamo vojne operacije protiv Irana

Planirali su da jučer objese 800 ljudi, i veoma poštujem činjenicu što su to otkazali, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

16.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je "ubijedio samog sebe" da ne preduzima vojne operacije protiv Irana, dijelom zbog najave Teherana da neće vršiti egzekucije uhapšenih demonstranata.

- Niko me nije ubijedio, ubijedio sam samog sebe - rekao je Tramp, prenosi CNN.

On je naveo da ga je odluka Irana da ne izvrši egzekucije uhapšenih demonstranata navela da odustane od vojnih intervencija.

- Planirali su da jučer objese 800 ljudi, i veoma poštujem činjenicu što su to otkazali - rekao je Tramp.

Tramp je u srijedu razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o iranskoj krizi, a izraelski premijer ga je navodno zamolio da obustavi vojnu akciju kako bi Izraelu dao više vremena za pripremu na potencijalnu iransku odmazdu.

Izraelski izvor je rekao da, pored zabrinutosti zbog odmazde, trenutni američki plan uključuje udare na mete bezbjednosnih snaga u Iranu, ali ga Izrael ne smatra dovoljno snažnim da ozbiljno destabilizuje režim.

Američki zvaničnici kažu da vojna akcija i dalje ostaje opcija ukoliko Iran nastavi sa ubijanjem demonstranata. Izraelski zvaničnici smatraju da bi, uprkos odlaganju, američki udar mogao biti izveden u narednim danima.

Izraelska vlada je zabrinuta da bi Iranci mogli koristiti ovakve pregovore da dobiju vrijeme i ublaže pritisak SAD.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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