Tramp: Ubijedio sam sebe da ne preduzimamo vojne operacije protiv Irana

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je "ubijedio samog sebe" da ne preduzima vojne operacije protiv Irana, dijelom zbog najave Teherana da neće vršiti egzekucije uhapšenih demonstranata.

- Niko me nije ubijedio, ubijedio sam samog sebe - rekao je Tramp, prenosi CNN.

On je naveo da ga je odluka Irana da ne izvrši egzekucije uhapšenih demonstranata navela da odustane od vojnih intervencija.

- Planirali su da jučer objese 800 ljudi, i veoma poštujem činjenicu što su to otkazali - rekao je Tramp.

Tramp je u srijedu razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o iranskoj krizi, a izraelski premijer ga je navodno zamolio da obustavi vojnu akciju kako bi Izraelu dao više vremena za pripremu na potencijalnu iransku odmazdu.