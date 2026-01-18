Njemačka vojska hitno napustila Grenland!

Izviđačka jedinica njemačkih oružanih snaga „tiho i tajno“ napustila je Grenland, objavio je u nedjelju njemački list Bild.
Njihov reporter snimio je „15 vojnika, koje je predvodio kontraadmiral Stefan Pauly (61), na aerodromu Nuuk“, u trenutku kada su iznenada napuštali ovo dansko ostrvo.
Iako je samo dan ranije saopćeno da će se vojnici na Grenlandu zadržati duže nego što je prvobitno planirano, već danas su njemačke oružane snage povučene bez ikakve prethodne najave, zvaničnog obavještenja ili dodatnog pojašnjenja. Glasnogovornik misije na terenu u početku nije odgovarao na pozive i upite Bilda, dok ni iz Berlina nije stiglo nikakvo objašnjenje.
Kako navodi njemački list, naređenje o povlačenju stiglo je iz Berlina u ranim jutarnjim satima.
- Vojnicima na terenu nije dato nikakvo objašnjenje – ništa. Samo: Povratak! Svi zakazani sastanci morali su hitno biti otkazani. Polazak je bio u podne. Vojnici su stoga bili na Grenlandu manje od dva dana: 44 sata od slijetanja do polijetanja“, piše Bild.
Dan ranije, njemački admiral Pauly izjavio je da su obavili razmjenu mišljenja s danskim predstavnicima i drugima o mogućnostima buduće saradnje na Grenlandu, da su o tome informisali Berlin te da sada čekaju odgovor o tome šta će biti odobreno kako bi s Dancima razgovarali o narednim koracima.
Postavlja se pitanje da li je ovakav razvoj događaja odgovor Berlina na uvođenje carina koje je najavio američki predsjednik Donald Tramp (Trump).
Međutim, čini se da se to nije dogodilo. General je svoju izjavu dao jučer u 15:30 sati po lokalnom vremenu (18:30 po centralnoevropskom), dok su već jutros u 8:30 sati po lokalnom vremenu vojnici bili na aerodromu, zajedno sa svom svojom opremom.
I dalje ostaje nejasno da li Njemačka povlači svoje vojnike pod utjecajem najavljenih kaznenih tarifa koje je Trump zaprijetio uvesti protivnicima njegove agresivne politike prema Grenlandu, ili iza odluke stoje neki drugi razlozi, navodi Bild.
Petnaest pripadnika kopnene vojske, ratnog zrakoplovstva i mornarice stiglo je na Grenland u petak u okviru izviđačke misije koju su, na poziv Danske, provodile zemlje članice NATO-a.
Cilj misije bio je provođenje vojnih vježbi te ispitivanje potencijalnih budućih mogućnosti za obuku i raspoređivanje snaga.
Ova misija pokrenuta je nakon što je u srijedu u Vašingtonu (Washingtonu) propao sastanak ministara vanjskih poslova Danske, Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država.