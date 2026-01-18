Njemačka vojska hitno napustila Grenland!

Izviđačka jedinica njemačkih oružanih snaga „tiho i tajno“ napustila je Grenland, objavio je u nedjelju njemački list Bild.

Njihov reporter snimio je „15 vojnika, koje je predvodio kontraadmiral Stefan Pauly (61), na aerodromu Nuuk“, u trenutku kada su iznenada napuštali ovo dansko ostrvo.

Iako je samo dan ranije saopćeno da će se vojnici na Grenlandu zadržati duže nego što je prvobitno planirano, već danas su njemačke oružane snage povučene bez ikakve prethodne najave, zvaničnog obavještenja ili dodatnog pojašnjenja. Glasnogovornik misije na terenu u početku nije odgovarao na pozive i upite Bilda, dok ni iz Berlina nije stiglo nikakvo objašnjenje.

Kako navodi njemački list, naređenje o povlačenju stiglo je iz Berlina u ranim jutarnjim satima.

- Vojnicima na terenu nije dato nikakvo objašnjenje – ništa. Samo: Povratak! Svi zakazani sastanci morali su hitno biti otkazani. Polazak je bio u podne. Vojnici su stoga bili na Grenlandu manje od dva dana: 44 sata od slijetanja do polijetanja“, piše Bild.