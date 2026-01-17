Vanredni sastanak zvaničnika EU u nedjelju nakon prijetnji Trampa carinama zbog Grenlanda

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta dali su zajedničku izjavu povodom prijetnji američkog predsjednika Donalda Trampa o uvođenju novih carina evropskim zemljama koje se ne slažu sa njegovim stavovima o politici prema Grenlandu. U toj izjavi briselski zvaničnici naglašavaju da su suverenitet i teritorijalni integritet ključni principi međunarodnog prava.

– Oni su neophodni za Evropu i za međunarodnu zajednicu u cjelini. Dosljedno smo naglašavali naš zajednički transatlantski interes za mir i sigurnost na Arktiku, uključujući i putem NATO-a. Prethodno koordinirana danska vježba, provedena sa saveznicima, odgovara na potrebu jačanja arktičke sigurnosti i ne predstavlja prijetnju nikome. EU je u potpunosti solidarna s Danskom i narodom Grenlanda. Dijalog ostaje neophodan i posvećeni smo nadogradnji procesa koji je već prošle sedmice započeo između Kraljevine Danske i SAD. Carine bi potkopale transatlantske odnose i riskirale opasnu silaznu spiralu. Evropa će ostati ujedinjena, koordinirana i posvećena očuvanju svog suvereniteta – istakli su.