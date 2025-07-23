EU poziva na "novu eru slobode" u partnerstvu s Japanom

Evropska unija je u srijedu pozvala na "novu eru slobode" u partnerstvu s Japanom, a predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen obećala je jačanje veza s Tokijom, javlja Anadolija.

Govoreći na Univerzitetu Keio u Tokiju, fon der Lajen je rekla da je vrijeme za stvaranje novog oblika slobode i nezavisnosti za 21. vijek.

-Za to se partneri poput Evrope i Japana moraju zbližiti. Ne samo da bi izgradili vlastitu nezavisnost. Već i da bi ojačali jedni druge, napisala je na mreži X.

Novi ekonomski model

Tokom govora, naglasila je važnost razvoja novog ekonomskog i industrijskog modela koji će omogućiti prosperitet, a istovremeno i zaštitu demokratije.

Predsjednik Vijeća EU Antonio Kosta i Fon der Lajen posjetili su Japan u utorak radi samita s premijerom Šigeruom Išibom (Shigeruom Ishibom).

Nadogradnja saveza

Posjetu su počeli učešćem na Svjetskoj izložbi Expo 2025 u Osaki prije sastanka s Išibom u Tokiju u srijedu.

Očekuje se da će tokom samita dvije strane najaviti nadogradnju "saveza za konkurentnost Japana i EU-a".