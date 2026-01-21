Tramp: "Kažu da sam diktator, nekad vam treba diktator"

Američki predsjednik Donald Tramp obratio se poslovnim liderima na prijemu u Davosu nakon dugog i neuobičajenog govora na Svjetskom ekonomskom forumu, osvrnuvši se na reakcije koje je izazvao njegov nastup.

Govoreći o kritikama koje je ranije dobijao, Tramp je kazao da je iznenađen pozitivnim ocjenama svog govora. - Imali smo dobar govor. Dobili smo odlične kritike. Ne mogu vjerovati da smo dobili dobre kritike za taj govor. Obično govore da je "on užasan tip diktatora". Ali ponekad vam treba diktator. U ovom slučaju to nisu rekli. Sada je sve stvar zdravog razuma - rekao je Tramp.

Dodao je da se, prema njegovim riječima, većina političkih odluka svodi upravo na racionalnost. - Sve se zasniva na zdravom razumu. To nije ni konzervativno ni liberalno, niti bilo šta drugo. Uglavnom je, rekao bih, 95 posto zdrav razum - poručio je. Ranije tokom dana Tramp je na glavnoj pozornici u Davosu govorio o nizu globalnih tema, uključujući Grenland, NATO, carine, Evropu, migracije, rat u Ukrajini i energetiku. Tom prilikom naglasio je da želi "hitne pregovore" o Grenlandu, ali je ustvrdio da Sjedinjene Američke Države neće koristiti silu.