Zelenski poručio: Prvo mir, onda izbori

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelenskyy) poručio je da će izbori u toj zemlji biti održani tek nakon prekida vatre i osiguravanja sigurnosnih garancija, dok Rusija nastavlja napade na Kijev, Dnjepar i druge gradove, uz nova razaranja i civilne žrtve.
Zelenski je naglasio da će Ukrajina krenuti u izborni proces tek kada budu ispunjeni svi sigurnosni uslovi i postignut prekid vatre s Rusijom, odbacujući navode da planira raspisati izbore pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država.
- Krenut ćemo u izbore kada budu osigurane sve potrebne sigurnosne garancije. Veoma je jednostavno to učiniti: uspostaviti prekid vatre i bit će izbora - kazao je Zelenski.
Dodao je da bi, ukoliko Rusija pristane, bilo moguće "okončati neprijateljstva do ljeta". Izbori u Ukrajini faktički su obustavljeni od početka ruske invazije 2022. godine, nakon što je uvedeno ratno stanje.
Zelenski je također istakao da Sjedinjene Američke Države moraju pojačati pritisak na Rusiju ukoliko žele da rat bude završen do ljeta, napominjući da još nije jasno hoće li Moskva učestvovati u mirovnim pregovorima koje Washington planira organizirati naredne sedmice.
- To ne zavisi samo od Ukrajine, već i od Amerike, koja mora izvršiti pritisak, izvinite što to kažem, ali drugačije ne može: mora izvršiti pritisak na Rusiju - rekao je Zelenski.
U međuvremenu je Kijev u ranim jutarnjim satima pretrpio, kako su naveli zvaničnici, "masivan" napad ruskih projektila, pri čemu su pogođeni različiti objekti u glavnom gradu.
Gradonačelnik Vitalij Kličko (Vitali Klitschko) objavio je na Telegramu da su projektili pogodili stambene i nestambene zgrade na obje obale rijeke Dnjepar, koja dijeli grad. Iako nije bilo prijavljenih žrtava, ekipe hitne pomoći upućene su na pogođene lokacije.
Napadnut je i grad Dnjepar. Regionalni guverner Oleksandr Ganža (Oleksandr Hanzha) potvrdio je da su oštećene privatne kuće i automobili, dok su sirene za zračnu opasnost u Kijevu i Dnjepru ostale uključene dugo nakon ponoći.
Dan ranije, u ruskim napadima ubijena su četiri civila u različitim naseljima jugoistočne oblasti, saopćio je regionalni guverner. Prema riječima Ganže, napadi su izvedeni u tri manja mjesta u blizini grada Sinelnikove, istočno od regionalnog centra Dnjepar.