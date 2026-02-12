Zelenski poručio: Prvo mir, onda izbori

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelenskyy) poručio je da će izbori u toj zemlji biti održani tek nakon prekida vatre i osiguravanja sigurnosnih garancija, dok Rusija nastavlja napade na Kijev, Dnjepar i druge gradove, uz nova razaranja i civilne žrtve.

Zelenski je naglasio da će Ukrajina krenuti u izborni proces tek kada budu ispunjeni svi sigurnosni uslovi i postignut prekid vatre s Rusijom, odbacujući navode da planira raspisati izbore pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država.

- Krenut ćemo u izbore kada budu osigurane sve potrebne sigurnosne garancije. Veoma je jednostavno to učiniti: uspostaviti prekid vatre i bit će izbora - kazao je Zelenski.

Dodao je da bi, ukoliko Rusija pristane, bilo moguće "okončati neprijateljstva do ljeta". Izbori u Ukrajini faktički su obustavljeni od početka ruske invazije 2022. godine, nakon što je uvedeno ratno stanje.