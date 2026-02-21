IRANSKI PREDSJEDNIK

Pezeškijan: Nećemo pokleknuti pred pritiscima svjetskih sila

Svjetske sile se postrojavaju kako bi nas natjerale da pognemo glavu, ali mi nećemo pognuti glavu, rekao je

Masud Pezeškijan. Anadolija

M. Až.

21.2.2026

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da njegova država neće pokleknuti pred pritiscima svjetskih sila u jeku nuklearnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama.

- Svjetske sile se postrojavaju kako bi nas natjerale da pognemo glavu, ali mi nećemo pognuti glavu uprkos svim problemima koje nam stvaraju - rekao je Pezeškijan u obraćanju koje je uživo emitirala državna televizija.

Istovremeno, iranski studenti su tokom okupljanja posvećenih osobama stradalim u nedavnom valu demonstracija uzvikivali parole usmjerene protiv vlasti, prenijeli su u subotu lokalni mediji, kao i mediji iz dijaspore.

Građani Irana su i ove sedmice ponovo uzvikivali protestne slogane obilježavajući 40. dan od smrti hiljada ljudi, dok su demonstracije svoj vrhunac dosegle 8. i 9. januara.

Prema analizama svjetskih medija, Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost ozbiljnog sukoba s Iranom ukoliko pregovori ne rezultiraju dogovorom.

Ranije je objavljeno da se planira dugotrajna, višesedmična operacija protiv Irana, koja bi mogla obuhvatiti napade na sigurnosne objekte i nuklearnu infrastrukturu te zemlje.

Trenutno su ključne borbene snage Sjedinjenih Američkih Država u regiji raspoređene na ratnim brodovima i borbenim avionima, a svaka opsežnija kampanja bombardovanja imala bi podršku bombardera stacioniranih u Sjedinjenim Američkim Državama.

# IRAN
# MASOUD PEZESHKIAN
