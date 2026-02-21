Pezeškijan: Nećemo pokleknuti pred pritiscima svjetskih sila

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da njegova država neće pokleknuti pred pritiscima svjetskih sila u jeku nuklearnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama.

- Svjetske sile se postrojavaju kako bi nas natjerale da pognemo glavu, ali mi nećemo pognuti glavu uprkos svim problemima koje nam stvaraju - rekao je Pezeškijan u obraćanju koje je uživo emitirala državna televizija.

Istovremeno, iranski studenti su tokom okupljanja posvećenih osobama stradalim u nedavnom valu demonstracija uzvikivali parole usmjerene protiv vlasti, prenijeli su u subotu lokalni mediji, kao i mediji iz dijaspore.

Građani Irana su i ove sedmice ponovo uzvikivali protestne slogane obilježavajući 40. dan od smrti hiljada ljudi, dok su demonstracije svoj vrhunac dosegle 8. i 9. januara.

Prema analizama svjetskih medija, Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost ozbiljnog sukoba s Iranom ukoliko pregovori ne rezultiraju dogovorom.

Ranije je objavljeno da se planira dugotrajna, višesedmična operacija protiv Irana, koja bi mogla obuhvatiti napade na sigurnosne objekte i nuklearnu infrastrukturu te zemlje.

Trenutno su ključne borbene snage Sjedinjenih Američkih Država u regiji raspoređene na ratnim brodovima i borbenim avionima, a svaka opsežnija kampanja bombardovanja imala bi podršku bombardera stacioniranih u Sjedinjenim Američkim Državama.