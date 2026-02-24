POGINUO POLICAJAC

Bombaški napad u centru Moskve: Stradale najmanje dvije osobe

Bombaški napad u Moskvi. AP

M. P.

24.2.2026

Nepoznati napadač aktivirao je eksplozivnu napravu pored patrolnog vozila u Moskvi u ranim satima u utorak, pri čemu su poginuli i on i jedan policajac, dok su još dva policajca povrijeđena, saopćili su zvaničnici.

Napad se dogodio nekoliko minuta nakon ponoći u blizini željezničke stanice Savelovski u centru ruske prijestolnice, saopćila je moskovska podružnica Ministarstva unutrašnjih poslova.

U saopćenju se navodi da je napadač prišao vozilu saobraćajne policije i aktivirao eksplozivnu napravu, usmrtivši policajca na licu mjesta i povrijedivši još dvojicu, koji su prevezeni u bolnicu.

Istražni komitet Rusije saopćio je da je pokrenuo istragu o napadu. Nisu objavljena ni ime napadača ni informacije o mogućim motivima, niti dodatni detalji.

Napad se dogodio na dan kada se obilježava četvrta godišnjica odluke ruskog predsjednika Vladimira Putina da pošalje trupe u Ukrajinu.

# MOSKVA
# BOMBAŠKI NAPAD
