Jemen: Pet osoba poginulo, 11 ranjeno u eksploziji ispred sjedišta političke stranke

Najmanje pet osoba je poginulo, a 11 je ranjeno kada je u četvrtak eksplodirala bomba ispred sjedišta jedne političke stranke u Jemenu, saopćila je policija, prenosi Anadolu.

Stranka Al-Islah, najveća islamska politička stranka u Jemenu, navela je u saopćenju da je bombaški napad pogodio njeno sjedište u gradu Taizu, jugozapadno od glavnog grada Sane, pri čemu je poginulo i povrijeđeno više osoba, uključujući žene i djecu.

U napadu su, kako je navedeno, ubijena i dvojica lidera stranke – Ibrahim al-Sharai i Abdul Jalil Moqbel.

Al-Islah je pozvala sigurnosne vlasti da preuzmu svoju odgovornost u zaštiti građana i institucija te da počinioce privedu pravdi.

Za napad zasad nijedna grupa nije preuzela odgovornost.

Policija u Taizu saopćila je da je u vezi s eksplozijom uhapšen određeni broj osumnjičenih.

Stranka Al-Islah jedan je od glavnih političkih saveznika međunarodno priznate jemenske vlade.

Od izbijanja sukoba u Jemenu 2015. godine, desetine lidera i članova stranke Al-Islah su ubijeni, posebno na jugu zemlje.

Jemen bilježi relativno zatišje od aprila 2022. godine, kada je primirje zaustavilo sukobe između vladinih snaga i pokreta Huti, koji je izbio u septembru 2014. godine nakon što su Huti, povezani s Iranom, zauzeli Sanu.