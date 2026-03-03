Amerika koristila dron samoubicu

Sjedinjene Američke Države upotrijebile su novi dron samoubicu pod nazivom LUCAS u napadu na Iran, svega osam mjeseci nakon što je prvi put predstavljen u Pentagonu.

Ovaj sistem, čije ime znači Low-Cost Uncrewed Combat Attack System, razvila je kompanija SpektreWorks iz Arizone, a dizajniran je po uzoru na iranski dron Shahed.