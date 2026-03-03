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NOVO ORUŽJE

Amerika koristila dron samoubicu

Sjedinjene Američke Države upotrijebile su novi dron samoubicu pod nazivom LUCAS u napadu na Iran

Novi rat dronovima. Platforma X

I. Š.

3.3.2026

Sjedinjene Američke Države upotrijebile su novi dron samoubicu pod nazivom LUCAS u napadu na Iran, svega osam mjeseci nakon što je prvi put predstavljen u Pentagonu. 

Ovaj sistem, čije ime znači Low-Cost Uncrewed Combat Attack System, razvila je kompanija SpektreWorks iz Arizone, a dizajniran je po uzoru na iranski dron Shahed.

Razvoj LUCAS-a ubrzan je nakon iskustava iz rata u Ukrajini, gdje su iranski dronovi pokazali koliko su bespilotne letjelice postale ključne u savremenom ratovanju. 

Američki zvaničnici navode da proces razvoja novog oružja obično traje godinama, ali je u ovom slučaju procedura znatno skraćena.

Cijena jednog LUCAS drona iznosi oko 30.000 eura, što je višestruko manje u odnosu na sofisticirani MQ-9 Reaper, čija cijena dostiže i do 35 miliona eura. Za razliku od Reapera, LUCAS je predviđen za jednokratnu upotrebu kao napadački dron.

# DRON
# IRAN
# SAD
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