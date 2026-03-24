Tramp optužio saradnika pred svima: "Ti si prvi rekao da napadnemo"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u ponedjeljak je tokom okruglog stola s vojnim i policijskim liderima u Memfisu (Memphisu) istakao kako je dio odgovornosti za operaciju Epic Fury pao na ministra obrane Pit Hegseta (Pete Hegseth).

"Imamo problem na Bliskom istoku"

Govoreći o okolnostima koje su dovele do akcije 28. februara, Tramp je rekao: "Nazvao sam Pita, generala Dana Cainea i puno naših sjajnih ljudi i rekao razgovarajmo. Imamo problem na Bliskom istoku. Iran je 47 godina bio izvoznik terorizma i vrlo je blizu posjedovanja nuklearnog oružja. Pit, mislim da si ti prvi rekao idemo to učiniti jer im ne smijemo dopustiti nuklearno oružje."

Raniju tvrdnju da su SAD vodile produktivne pregovore s Iranom iranski režim je odbacio, koristeći izraz "fake news".

Mohamad Bager Galibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf), predsjednik iranskog parlamenta, rekao je: "Nije bilo nikakvih pregovora sa SAD-om, a lažne vijesti služe manipulaciji tržištima i izlasku SAD-a i Izraela iz problema."

Tramp je, odgovarajući na odbacivanje pregovora, izjavio prije ukrcaja u Air Force One: "Morat će nabaviti bolje ljude za odnose s javnošću. Vodili smo vrlo snažne razgovore, gospodin Stiv Viktof (Steve Witkoff) i Džered Kušner (Jared Kushner) su ih vodili, prošli su savršeno."

Sirene za zračnu opasnost



Iran je navečer uzvratio novim raketnim napadima na američke i izraelske ciljeve u Zaljevu, a sirene za zračnu opasnost oglasile su se u Tel Avivu i okolini.