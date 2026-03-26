Rubio: Napredak je postignut, Hormuški moreuz je ključan

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je u četvrtak da je postignut napredak u pregovorima s Iranom, ali je odbio ulaziti u detalje o tome s kim je vodio razgovore.

- Postoje posredničke zemlje koje prenose poruke i napredak je postignut, postignut je određeni konkretan napredak - rekao je Rubio neposredno prije polaska na sastanak ministara vanjskih poslova G7 u Francuskoj.

Proces koji traje

Pregovori su "proces koji traje i koji je promjenjiv", dodao je on.

Specijalni izaslanik Stiv Vitkof ranije danas na sastanku kabineta predsjednika Donalda Trampa potvrdio je da Sjedinjene Države pregovaraju s Iranom putem diplomatskih kanala kroz Pakistan.

Pomoć o otvaranju Hormuza

Na pitanje hoće li tražiti od drugih zemalja G7 da pomognu u ponovnom otvaranju Hormuškog morezuza, Rubio je rekao:

- U njihovom je interesu da pomognu. Druge zemlje dobijaju daleko više svog goriva od tamo nego mi - primijetio je Rubio.

Upitan da li je zabrinut zbog reakcija koje bi mogao izazvati zbog rata, Rubio je rekao:

- Nisam zabrinut zbog toga. Nisam tamo da bih ih učinio sretnima. Sa svima njima se slažem na ličnom nivou i veoma pažljivo sarađujemo s tim vladama, ali ljudi koje sam zainteresovan učiniti sretnima su građani Sjedinjenih Država - dodao je on.