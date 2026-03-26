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Rubio: "Hormuški moreuz može biti otvoren sutra ako Iran prestane prijetiti globalnom brodarstvu"

Sve ove zemlje kojima je stalo do međunarodnog prava, trebale bi nešto poduzeti po tom pitanju, poručio je

Marko Rubio. Anadolija

M. Až.

26.3.2026

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) izjavio je u četvrtak da "sve veća količina energenata" prolazi kroz Hormuški moreuz, naglašavajući da indirektni kontakti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana pokazuju određeni napredak.

Postoje posredničke zemlje koje "razmjenjuju poruke i postignut je napredak", rekao je Rubio novinarima prije odlaska na sastanak ministara vanjskih poslova G7 u Francuskoj.

- Postoji sve veća količina energenata koja teče kroz moreuz, ne onoliko koliko bi trebalo, ali dio se povećao. Postignut je određeni napredak u pogledu razmjene poruka, ali to je kontinuirani i fluidan proces, a ne onaj o kojem ćemo pregovarati ili govoriti u medijima - dodao je.

Rubio je istakao da Hormuški moreuz "može biti otvoren sutra ako Iran prestane prijetiti globalnom brodarstvu".

- Sve ove zemlje kojima je stalo do međunarodnog prava, trebale bi nešto poduzeti po tom pitanju - poručio je.

Rubio će se u petak u Francuskoj sastati s ministrima vanjskih poslova Grupe sedam kako bi razgovarali o ruskom ratu u Ukrajini i situaciji na Bliskom istoku koja proizlazi iz rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, navodi se u saopćenju State Departmenta.

# IRAN
# SAD
# MARCO RUBIO
# HORMUŠKI MOREUZ
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