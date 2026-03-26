Rubio: "Hormuški moreuz može biti otvoren sutra ako Iran prestane prijetiti globalnom brodarstvu"

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) izjavio je u četvrtak da "sve veća količina energenata" prolazi kroz Hormuški moreuz, naglašavajući da indirektni kontakti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana pokazuju određeni napredak.

Postoje posredničke zemlje koje "razmjenjuju poruke i postignut je napredak", rekao je Rubio novinarima prije odlaska na sastanak ministara vanjskih poslova G7 u Francuskoj.

- Postoji sve veća količina energenata koja teče kroz moreuz, ne onoliko koliko bi trebalo, ali dio se povećao. Postignut je određeni napredak u pogledu razmjene poruka, ali to je kontinuirani i fluidan proces, a ne onaj o kojem ćemo pregovarati ili govoriti u medijima - dodao je.

Rubio je istakao da Hormuški moreuz "može biti otvoren sutra ako Iran prestane prijetiti globalnom brodarstvu".

- Sve ove zemlje kojima je stalo do međunarodnog prava, trebale bi nešto poduzeti po tom pitanju - poručio je.

Rubio će se u petak u Francuskoj sastati s ministrima vanjskih poslova Grupe sedam kako bi razgovarali o ruskom ratu u Ukrajini i situaciji na Bliskom istoku koja proizlazi iz rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, navodi se u saopćenju State Departmenta.