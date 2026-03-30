U Libanu ranjeno šest izraelskih vojnika

U Libanu je ranjeno šest izraelskih vojnika u odvojenom napadima.

Prema saopćenju vojske, dva vojnika su teško povrijeđena, nakon što je jučer poslijepodne na njih ispaljena protivtenkovska raketa u južnom Libanu.

Tri vojnika su povrijeđena, nakon što je dron pao u njihovoj blizini. Prema navodima izraelske vojske, jedan vojnik je teško povrijeđen.

Najnovije borbe u Libanu počele su nakon što je Hezbolah ispalio rakete na sjeverni Izrael kao odmazdu za ubistvo iranskog vrhovnog vođe i gotovo svakodnevne napade na Hezbolah.

Od tada je u izraelskim napadima u Libanu poginulo više od 1.000 ljudi, prema podacima libanskog ministarstva zdravstva.

Izrael je također saopćio da namjerava preuzeti kontrolu nad velikim dijelom južnog Libana kao dio svoje kampanje protiv Hezbolaha.