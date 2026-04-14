SAD: Nijedan brod nije probio blokadu iranskih luka u prva 24 sata

Američka vojska saopćila je da u prva 24 sata od početka pomorske blokade nijedan brod nije uspio proći kroz zone pod kontrolom njihovih snaga.
Prema navodima CENTCOM-a, u operaciji učestvuje više od 10.000 pripadnika mornarice, marinaca i zračnih snaga, uz podršku više od deset ratnih brodova i desetina letjelica.
Kako su istakli, šest trgovačkih brodova poslušalo je naredbe američkih snaga i vratilo se prema iranskim lukama.
Američka vojska navodi da se blokada provodi nad brodovima svih država koji pokušavaju ući ili izaći iz iranskih luka i obalnih područja, uključujući obalu u Perzijskom i Omanskom zaljevu.
Istovremeno, američke snage tvrde da osiguravaju slobodu plovidbe kroz Hormuški moreuz za brodove koji nisu povezani s Iranom.
Blokada, koja je stupila na snagu jučer, predstavlja dodatnu eskalaciju nakon neuspjelih pregovora između SAD-a i Irana, dok Teheran upozorava na moguće posljedice po globalno tržište energije.