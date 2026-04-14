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AMERIČKA VOJSKA TVRDI

SAD: Nijedan brod nije probio blokadu iranskih luka u prva 24 sata

Šest trgovačkih brodova vraćeno, operacija uključuje više od 10.000 vojnika

SAD: Nijedan brod nije probio blokadu iranskih luka u prva 24 sata. Platforma X

B. A.

14.4.2026

Američka vojska saopćila je da u prva 24 sata od početka pomorske blokade nijedan brod nije uspio proći kroz zone pod kontrolom njihovih snaga.

Prema navodima CENTCOM-a, u operaciji učestvuje više od 10.000 pripadnika mornarice, marinaca i zračnih snaga, uz podršku više od deset ratnih brodova i desetina letjelica.

Kako su istakli, šest trgovačkih brodova poslušalo je naredbe američkih snaga i vratilo se prema iranskim lukama.

Američka vojska navodi da se blokada provodi nad brodovima svih država koji pokušavaju ući ili izaći iz iranskih luka i obalnih područja, uključujući obalu u Perzijskom i Omanskom zaljevu.

Istovremeno, američke snage tvrde da osiguravaju slobodu plovidbe kroz Hormuški moreuz za brodove koji nisu povezani s Iranom.

Blokada, koja je stupila na snagu jučer, predstavlja dodatnu eskalaciju nakon neuspjelih pregovora između SAD-a i Irana, dok Teheran upozorava na moguće posljedice po globalno tržište energije.

# SAD
# AMERIČKA VOJSKA
# BLOKADA
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