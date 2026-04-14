SAD: Nijedan brod nije probio blokadu iranskih luka u prva 24 sata

Američka vojska saopćila je da u prva 24 sata od početka pomorske blokade nijedan brod nije uspio proći kroz zone pod kontrolom njihovih snaga.

Prema navodima CENTCOM-a, u operaciji učestvuje više od 10.000 pripadnika mornarice, marinaca i zračnih snaga, uz podršku više od deset ratnih brodova i desetina letjelica.

Kako su istakli, šest trgovačkih brodova poslušalo je naredbe američkih snaga i vratilo se prema iranskim lukama.