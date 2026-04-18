Je li "dubajski san" završen?

Je li ovo kraj Dubaija, pitaju se svjetski mediji dok promatraju kako se san o poreznom raju i glamuroznom životu u pustinji urušava pod teretom rata. Američki i britanski mediji pišu o "velikom egzodusu" influensera i "raspadu blistave fantazije", dok vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata pokušavaju zadržati privid stabilnosti. U pozadini su iranski napadi i rastuća nesigurnost koja je uzdrmala temelje na kojima je izgrađen "dubajski san", piše DW.

Stvarnost iza luksuza

Prema podacima Ministarstva odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata, Iran je od početka sukoba izveo više od 2200 napada dronovima i ispalio više od 500 balističkih projektila na teritoriju zemlje. Neki od projektila navodno su pogodili aerodrom u Dubaiju, kao i stambene objekte i hotele.

Istovremeno, vlasti nastoje održati sliku sigurnosti. Državni zvaničnici obilaze tržne centre, kompanijama je naloženo da nastave rad, dok se istovremeno provode i hapšenja. Organizacija Detained in Dubai procjenjuje da je uhapšeno više od 100 osoba, među njima i državljani Evrope, zbog objava fotografija štete na internetu. Na osnovu zakona o kibernetičkom kriminalu i nacionalnoj sigurnosti, prijete im visoke novčane kazne i dugogodišnje zatvorske kazne.

Ekonomski udar

Dubai, čija ekonomija za razliku od Abu Dabija ne počiva na nafti, nego na turizmu, finansijama, nekretninama i logistici, pretrpio je ozbiljan udar. Model rasta u potpunosti zavisi od stranaca – radnika, investitora i turista – koji čine oko 90 posto od ukupno 3,8 miliona stanovnika.

Iako nema preciznih podataka, izvještaji govore o desetinama hiljada stranaca koji su napustili Dubai. Turistički sektor bilježi pad posjeta i do 80 posto. Referentni indeks berze u Dubaiju izgubio je 16 posto vrijednosti, dok su neke finansijske kompanije evakuisale dio zaposlenih. Cijene nekretnina, koje su ranije dosezale rekorde, počele su padati, a kupci odustaju od planiranih kupovina.

Pokušaj kontrole štete

Lokalne vlasti pokušavaju ublažiti posljedice. Ujedinjeni Arapski Emirati su pripremili paket mjera vrijedan oko 235 miliona eura, kojim se, između ostalog, produžavaju rokovi za plaćanje državnih i hotelskih taksi te finansiraju planovi za oporavak turizma nakon završetka rata. Prema pisanju Financial Timesa, razmatra se i ublažavanje pravila o poreskom statusu i boravku kako bi se stranci koji su otišli vratili.

Uprkos svemu, dio stručnjaka i dalje vidi prostor za oporavak. Robert Mogilnicki iz instituta Arab Gulf States Institute smatra da Dubai nije blizu kraja.

- Gospodarstvo Dubaija, teško pogođeno ratom, morat će se snažno oporaviti kako bi se vratilo u normalu - rekao je za DW, dodajući: "Vrlo je vjerovatno da će se Dubai prilagoditi novoj političko-ekonomskoj realnosti regiona nakon sukoba."

Slično mišljenje ima i Karen Jang (Karen Young) sa Univerziteta Kolumbija.

- Uvjeren sam da se Dubai može oporaviti. On će uvijek biti regionalni centar. Predstavlja ideal ekonomske slobode i luksuza, uz pouzdane državne usluge i pravni sistem kakav ima malo koja zemlja u regionu - navela je.

Da temeljne prednosti Ujedinjenih Arapskih Emirata i dalje postoje, smatra i Martin Henkelman (Martin Henkelmann), direktor Njemačko-emiratskog vijeća za industriju i trgovinu.

- Čak i uz sadašnje izazove, Ujedinjeni Arapski Emirati su u dobroj poziciji da se relativno brzo oporave - kaže on, podsjećajući na oporavak nakon pandemije. Ipak upozorava: "Taj optimistični scenarij zavisi od brzog završetka sukoba."

Ekonomista S&P Globala Dejvid Oven (David Owen) ističe da su neki sektori i dalje stabilni.

- Iako je privatni sektor pogođen, kod mnogih kompanija knjige narudžbi su ostale stabilne, a proizvodnja je nastavila rasti - naveo je.

Gubitak koji se ne mjeri novcem

Ipak, Dubai je pretrpio i štetu koju je teško kvantifikovati – gubitak povjerenja i reputacije.

Slike luksuznih hotela u plamenu i vijesti o hapšenjima influensera u zemlji koja je i dalje autoritarna narušile su sliku o sigurnom i savršenom utočištu. Posljedice bi mogle biti dugotrajnije od ekonomskih.

Zbog toga ostaje neizvjesno hoće li se bogati pojedinci i influenseri vratiti u istom broju, posebno ako imaju druge opcije.

- Stranci su ključna demografska grupa za Dubai. Zato očekujem snažne napore i podsticaje da se zadrže postojeći, da se vrate oni koji su otišli i da se privuku novi. To neće biti lako, ali to je priča koju će Dubai i dalje nuditi svijetu - zaključio je Mogilnicki.