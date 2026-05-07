Iranski zvaničnik odbacio američki plan: "Trpimo ih 47 godina i nastavit ćemo putem otpora"

Visoki iranski zvaničnik poručio je da Teheran neće prihvatiti američki plan koji predviđa ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, nazivajući ga nerealnim, niti će dozvoliti da se Sjedinjene Američke Države povuku iz sukoba bez plaćanja odštete za, kako navodi, nanesenu štetu Iranu, prenosi iranska državna televizija Press TV.

Mohsen Rezai, dugogodišnji savjetnik pokojnog vrhovnog vođe Ali Hamnei, komentarisao je američki prijedlog od 14 tačaka koji je Washington preko posrednika dostavio Iranu. Plan Sjedinjenih Američkih Država, kako se navodi, ima za cilj uspostavljanje okvira za sporazum koji bi omogućio ponovno otvaranje strateški važnog plovnog puta i okončanje sukoba.

Rezai je istakao da svaki prihvatljiv ishod pregovora između Teherana i Vašington mora donijeti "konkretnu korist", a ne, kako je rekao, "svečanu i praznu gestu" koju, prema njegovim tvrdnjama, nude Sjedinjene Američke Države.

Dodao je i da će Iran nastaviti tražiti svoja prava i ratnu odštetu čak i u slučaju povlačenja američkih snaga iz regije.

- Trpimo ih 47 godina i nastavit ćemo putem otpora - rekao je Rezai, prema navodima državnih medija.