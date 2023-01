Analiza CNN-a: Možemo li reći da je Rusija izgubila

Krive procjene Rusije

Da sažmemo: Vojska koju se nekad smatralo trećom najjačom na svijetu napala je svog malenog susjeda koji je do prošle godine imao izvrsnu IT industriju i poljoprivredu. Rusija je milijarde dolara potrošila na navodnu modernizaciju svoje vojske, no ispostavilo se da je sve to u velikoj mjeri bila prevara.



Rusi su otkrili da njihovi lanci opskrbe uopće ne funkcioniraju tek dvadesetak kilometara od granice, a da su priče o Ukrajini kao zemlji koja se očajnički želi osloboditi "nacizma" tek iskrivljeni proizvod ulizica koji su Putinu – izoliranom tokom pandemije – govorili samo ono što je on htio čuti.

Rusija je također shvatila da je Zapad daleko od toga da bude podijeljen i zastrašen, već da bez problema šalje vlastito oružje u Ukrajinu. Zapadni funkcioneri možda su bili iznenađeni i činjenicom da se "krajnje granice dopustivog" o kojima priča Rusija konstantno pomiču kako Moskva shvaća koliko su joj ograničene sve nenuklearne opcije. Ništa od ovoga nije se trebalo dogoditi.

Sada kada se ipak dogodilo, što Europa treba učiniti, na što se treba pripremiti? Ključna stvar je neočekivano jedinstvo Zapada. Iako su pozicije bile podijeljene po pitanju Iraka i Sirije, pa čak i uvjetu potrošnje 2 posto BDP-a na sigurnost, Europa i SAD po pitanju Ukrajine čitaju iz istog scenarija.

Povremeno se činilo da je Washington borbeniji, a postoje i autokratske iznimke poput Mađarske, no pomak se ipak dogodio prema jedinstvu, a ne raskolu. To je zbilja iznenađujuće.