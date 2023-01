Djevojku u parku nasmrt izujedali psi

Devojku (28) izujedali su nasmrt psi koje je šetala, u prepunom parku u Londonu naočigled prisutnih prolaznika.

Ona je pokušala da zaštiti prolaznike dok se sve vrijeme borila sa životinjama.

Samo su čuli vriske

- Nije bilo lajanja, samo smo čuli vriske. Bila je napadnuta. Svi su bili zapetljani oko nje, nije mogla da se izbori- rekao je jedan od prolaznika koji se našao na licu mesta.

Bolničari su uzaludno pokušali da joj pomognu, ali joj na žalost nije bilo spasa.

Istraga još uvijek traje, a policija je ogradila park i on je zabranjen za posjetioce.

- Kod sebe je imala previše pasa, mislim da je to izazvalo tragediju. Jednostavno ne možete da imate kontrolu nad toliko životinja. Ponašali su se kao čopor vukova- rekao je jedan sugrađanin.

Postala meta

Stručnjak iz agencije za zaštitu životinja, rekao je da je možda nalet adrenalina kriv za ovakvo ponašanje životinja, koje po prirodi nisu nasilne, piše The Sun.

- Vjerovatno je devojka izgubila ravnotežu i postala je meta. Kada dođe do takve situacije psi se ponašaju agresivno, možda je došlo do borbe među psima unutar čopora i tada psi mogu da napadnu bilo koga- kaže on.