Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SUKOB ESKALIRAO

Izrael napao Iran: Rakete pale na Teheran

Ovo nije napad za jedan dan, rekao je vojni izvor za CNN

Napadi na Teheran. AP

A. O.

13.6.2025

Izrael je pokrenuo napade na Iran, ciljajući njegov nuklearni program i visoke vojne čelnike u napadu za koji je premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio da će trajati mnogo dana.

Ovaj napad gura Bliski istok u novu neizvjesnost, povećavajući rizik regionalnog rata dok se Izrael priprema za iransku odmazdu.

Već se nekoliko dana u javnosti govorilo kako će doći do ovoga.

U napadu su pogođene desetine lokacija diljem Irana, ciljajući njegov nuklearni program i rakete dugog dometa, tvrdi izraelski vojni dužnosnik.

- Ovo nije napad za jedan dan - rekao je vojni izvor za CNN.

Izraelski sigurnosni izvor obavijestio je novinare da su u početnim napadima meta bili najviši iranski vojni čelnici, kao i visoki nuklearni znanstvenici, te da se "povećavaju šanse" da su eliminirani.

General Husein Salami (Hossein Salami), vrhovni komandant iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), ubijen je u napadima, izvijestili su brojni iranski državni mediji.

Izrael je proglasio vanredno stanje pripremajući se za potencijalnu iransku odmazdu. Škole su zatvorene, zabranjena su društvena okupljanja, a građanima se savjetuje da ne izlaze bez prijeke potrebe.

Izraelskim bolnicama naređeno je da prekinu ambulantne i nehitne aktivnosti te da se presele u zaštićena područja. Izraelska vojska poziva "desetine hiljada" vojnika kako bi se pripremili za ono što slijedi.

# NAPAD
# TEHERAN
# IZRAEL
# IRAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (27)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.