Izrael napao Iran: Rakete pale na Teheran

Izrael je pokrenuo napade na Iran, ciljajući njegov nuklearni program i visoke vojne čelnike u napadu za koji je premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio da će trajati mnogo dana.
Ovaj napad gura Bliski istok u novu neizvjesnost, povećavajući rizik regionalnog rata dok se Izrael priprema za iransku odmazdu.
Već se nekoliko dana u javnosti govorilo kako će doći do ovoga.
U napadu su pogođene desetine lokacija diljem Irana, ciljajući njegov nuklearni program i rakete dugog dometa, tvrdi izraelski vojni dužnosnik.
- Ovo nije napad za jedan dan - rekao je vojni izvor za CNN.
Izraelski sigurnosni izvor obavijestio je novinare da su u početnim napadima meta bili najviši iranski vojni čelnici, kao i visoki nuklearni znanstvenici, te da se "povećavaju šanse" da su eliminirani.
General Husein Salami (Hossein Salami), vrhovni komandant iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), ubijen je u napadima, izvijestili su brojni iranski državni mediji.
Izrael je proglasio vanredno stanje pripremajući se za potencijalnu iransku odmazdu. Škole su zatvorene, zabranjena su društvena okupljanja, a građanima se savjetuje da ne izlaze bez prijeke potrebe.
Izraelskim bolnicama naređeno je da prekinu ambulantne i nehitne aktivnosti te da se presele u zaštićena područja. Izraelska vojska poziva "desetine hiljada" vojnika kako bi se pripremili za ono što slijedi.