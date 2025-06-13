Izrael napao Iran: Rakete pale na Teheran

Izrael je pokrenuo napade na Iran, ciljajući njegov nuklearni program i visoke vojne čelnike u napadu za koji je premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio da će trajati mnogo dana.

Ovaj napad gura Bliski istok u novu neizvjesnost, povećavajući rizik regionalnog rata dok se Izrael priprema za iransku odmazdu.

Već se nekoliko dana u javnosti govorilo kako će doći do ovoga.