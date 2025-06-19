Hag kao "vojna tvrđava": Dolaze Tramp i drugi NATO lideri

Vojska i policija preplavile su Hag ovih dana, u okviru izuzetno stroge sigurnosne operacije povodom sastanka lidera NATO-a koja se vodi pod kodnim imenom "Orange Shield".

To u prijevodu znači narandžasti štit.

Dijelovi ovog inače opuštenog grada se pretvaraju u vojnu tvrđavu, a mjesta za parkiranje su blokirana novopostavljenim sigurnosnim ogradama.

Uskoro sastanak

Radnicima u obližnjim kancelarijama je naređeno da ostanu kod kuće, a linije javnog prijevoza u blizini područja su preusmjerene.

Sastanak će se održati u periodu od 24. do 25. juna te bi trebali učestvovati lideri Alijanse od 32 zemlje, uključujući predsjednika SAD-a Donalda Trampa (Trumpa).

Samit dolazi u trenutku kada globalne geopolitičke tenzije rastu i sukob eskalira na Bliskom istoku.

Vlasti "zaključavaju" dijelove grada u onome što nazivaju "najvećom sigurnosnom operacijom ikada izvedenom u Nizozemskoj".

Zatvaranje puteva

Pored toga se zatvaraju putevi i vazdušni prostor.

Privremene barikade i ograde od metalne mreže, koje okružuju mjesto održavanja samita Svjetskog foruma, samo su djelić mjera. AP navodi da će 27.000 policajaca biti na dužnosti s više od 10.000 pripadnika odbrane. Ovaj broj policajaca čini otprilike polovinu cjelokupnih snaga zemlje.

Vojna policija će štititi delegacije, na terenu će biti i borbeni avioni F-35 i helikopteri Apache, a u pripravnosti će biti i sistemi protivzračne odbrane.

Detaljan pregled

Timovi za deaktivaciju bombi će detaljno pregledati lokaciju sastanka u potrazi za eksplozivima.

Konvoji s liderima kretat će se uz pratnju vojne policije zatvorenim autoputevima od aerodroma do njihovog smještaja. Dronovi su zabranjeni za civile u ovom prostoru dok će policijski i vojni nadlijetati područje održavanja samita i ostale lokacije.

Kada se šefovi vlada sastanu u srijedu, tražit će dogovor o povećanju vojne potrošnje jer Tramp insistira da Evropa mora brinuti o vlastitoj sigurnosti, dok se Vašington fokusira na Kinu i svoje granice.

Mjesto održavanja samita je konferencijski centar i pozorište u blizini zgrade u kojoj se nekada nalazio Tribunal UN-a za bivšu Jugoslaviju gdje su Radovan Karadžić, njegov vojni načelnik Ratko Mladić i drugi osuđeni za ratne zločine.