Hag kao "vojna tvrđava": Dolaze Tramp i drugi NATO lideri

Vojska i policija preplavile su Hag ovih dana, u okviru izuzetno stroge sigurnosne operacije povodom sastanka lidera NATO-a koja se vodi pod kodnim imenom "Orange Shield".
To u prijevodu znači narandžasti štit.
Dijelovi ovog inače opuštenog grada se pretvaraju u vojnu tvrđavu, a mjesta za parkiranje su blokirana novopostavljenim sigurnosnim ogradama.
Uskoro sastanak
Radnicima u obližnjim kancelarijama je naređeno da ostanu kod kuće, a linije javnog prijevoza u blizini područja su preusmjerene.
Sastanak će se održati u periodu od 24. do 25. juna te bi trebali učestvovati lideri Alijanse od 32 zemlje, uključujući predsjednika SAD-a Donalda Trampa (Trumpa).
Samit dolazi u trenutku kada globalne geopolitičke tenzije rastu i sukob eskalira na Bliskom istoku.
Vlasti "zaključavaju" dijelove grada u onome što nazivaju "najvećom sigurnosnom operacijom ikada izvedenom u Nizozemskoj".
Zatvaranje puteva
Pored toga se zatvaraju putevi i vazdušni prostor.
Privremene barikade i ograde od metalne mreže, koje okružuju mjesto održavanja samita Svjetskog foruma, samo su djelić mjera. AP navodi da će 27.000 policajaca biti na dužnosti s više od 10.000 pripadnika odbrane. Ovaj broj policajaca čini otprilike polovinu cjelokupnih snaga zemlje.
Vojna policija će štititi delegacije, na terenu će biti i borbeni avioni F-35 i helikopteri Apache, a u pripravnosti će biti i sistemi protivzračne odbrane.
Detaljan pregled
Timovi za deaktivaciju bombi će detaljno pregledati lokaciju sastanka u potrazi za eksplozivima.
Konvoji s liderima kretat će se uz pratnju vojne policije zatvorenim autoputevima od aerodroma do njihovog smještaja. Dronovi su zabranjeni za civile u ovom prostoru dok će policijski i vojni nadlijetati područje održavanja samita i ostale lokacije.
Kada se šefovi vlada sastanu u srijedu, tražit će dogovor o povećanju vojne potrošnje jer Tramp insistira da Evropa mora brinuti o vlastitoj sigurnosti, dok se Vašington fokusira na Kinu i svoje granice.
Mjesto održavanja samita je konferencijski centar i pozorište u blizini zgrade u kojoj se nekada nalazio Tribunal UN-a za bivšu Jugoslaviju gdje su Radovan Karadžić, njegov vojni načelnik Ratko Mladić i drugi osuđeni za ratne zločine.