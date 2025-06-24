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NAKON GAĐANJA BAZA

Iranski mediji: "Nametnuli smo primirje neprijatelju"

Izuzetna postojanost i jedinstvo našeg dragog naroda u odbrani domovine su uspjeli, navode

Baza u Kataru. Platforma X

Dž. R.

24.6.2025

Državni mediji u Iranu objavili su da je primirje "nametnuto neprijatelju" nakon što je iranska vojska izvela raketne udare kao odgovor na, kako navode, američku agresiju. Izjava dolazi nekoliko sati nakon što su rakete ispaljene na američku bazu Al Udeid u Kataru.

Voditelj se obratio u direktnom prijenosu na državnoj televiziji Iran National News Network.

- Uspješne raketne operacije Sepaha (Iranske revolucionarne garde) kao odgovor na američku agresiju, te izuzetna postojanost i jedinstvo našeg dragog naroda u odbrani domovine, nametnuli su primirje neprijatelju - navodi.

U izjavi nije precizirano kada bi primirje tačno stupilo na snagu.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# KATAR
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