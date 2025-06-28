Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UKRAJINA

Ruski dron se zabio u stambeni neboder u Odesi: Dvije osobe poginule, a najmanje 14 ranjeno

Među ranjenima u noćnom napadu bilo je troje djece, od kojih je jedno u kritičnom stanju, rekao je regionalni guverner Oleh Kiper

Izbio požar. FENA

FENA

28.6.2025

Dvije osobe su poginule, a najmanje 14 je ranjeno kada se ruski dron zabio u stambeni neboder u ukrajinskom crnomorskom gradu Odesi, saopćile su vlasti u subotu.

Među ranjenima u noćnom napadu bilo je troje djece, od kojih je jedno u kritičnom stanju, rekao je regionalni guverner Oleh Kiper.

Snimak koji je objavila Državna služba za hitne slučajeve prikazuje vatrogasce kako se bore s požarom i žurno spuštaju stanare niz mračno stepenište u 21-spratnoj zgradi.

Rusija je posljednjih sedmica pojačala napade dronovima i raketama na ukrajinske gradove, dok su diplomatski napori za okončanje rata koji traje skoro tri i po godine zastali.

# NAPAD
# RUSIJA
# UKRAJINA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.