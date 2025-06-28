Ruski dron se zabio u stambeni neboder u Odesi: Dvije osobe poginule, a najmanje 14 ranjeno

Dvije osobe su poginule, a najmanje 14 je ranjeno kada se ruski dron zabio u stambeni neboder u ukrajinskom crnomorskom gradu Odesi, saopćile su vlasti u subotu.

Među ranjenima u noćnom napadu bilo je troje djece, od kojih je jedno u kritičnom stanju, rekao je regionalni guverner Oleh Kiper.

Snimak koji je objavila Državna služba za hitne slučajeve prikazuje vatrogasce kako se bore s požarom i žurno spuštaju stanare niz mračno stepenište u 21-spratnoj zgradi.

Rusija je posljednjih sedmica pojačala napade dronovima i raketama na ukrajinske gradove, dok su diplomatski napori za okončanje rata koji traje skoro tri i po godine zastali.