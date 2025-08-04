Britanski planinar će skupo platiti spašavanje u Italiji

Britanski planinar mora platiti italijanskoj gorskoj spasilačkoj službi više od 14.000 eura jer je ignorisao upozorenja o opasnosti u Dolomitima.

Šezdesetogodišnji muškarac spašen je nakon što se uputio na Ferratu Berti, stjenovitu planinsku stazu na visini od 2500 metara u okolini San Vito di Cadorea, na sjeveru Italije, gdje su prošle sedmice mnoge staze bile zatvorene zbog visokog rizika od odrona.

Nicola Čerubin, šef spasilačke službe u San Vito di Cadoreu, rekao je da je muškarac krenuo s prijevoja Passo Tre Kroci, blizu Kortine d’Ampeco u pokrajini Beluno, u četvrtak ujutro i stigao do Ferrate Berti, preskačući barijere i ne obraćajući pažnju na znakove napisane na engleskom i talijanskom jeziku.

Pomoć je pozvao u četvrtak oko 15:30 nakon što ga je uznemirilo kamenje koje je počelo padati.

- Rekao je da nije znao da je staza zatvorena i da nije vidio znakove - istakao je Čerubin, dodajući da su u spasilačkoj akciji učestvovala dva helikoptera i nekoliko spasilaca.

Tvrdi da je muškarac imao sreće što je živ, iako su mu njegov pothvat u planinama i Brexit donijeli račun od 14.225 eura, od čega je 11.160 eura bilo za pokrivanje troškova 93-minutnog djelovanja helikoptera.

Nekoliko dana ranije, dva belgijska planinara spašena su u sličnim uslovima, ali su platila znatno manji račun jer je Belgija članica Evropske unije.

Odroni kamenja u Dolomitima postaju sve učestaliji, a u posljednja dva mjeseca broj odrona se povećao usljed ekstremnih vrućina. Erozija i odroni rastu širom Alpa. Krajem juna ove godine Mon Blan je doživio rekordni toplotni val sa temperaturama koje su dugo bile iznad nule na velikim visinama, uključujući vrh.