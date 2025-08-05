Prvi malezijski monarh stigao u državnu posjetu Rusiji

Kralj Sultan Ibrahim stigao je danas u Moskvu u prvu posjetu malezijskog monarha Rusiji, prema izvještajima medija, javlja Anadolija.

Malezijski monarh sletio je na aerodrom Vnukovo, gdje ga je dočekao ministar nauke i visokog obrazovanja Valerij Falkov, koji je ujedno i kopredsjedavajući rusko-malezijske međuvladine komisije, saopćila je pres služba ruske vlade.

Marš pred monarhom

Vojni orkestar svirao je himne obje zemlje, a počasna garda marširala je pred monarhom, koji je stigao s velikom delegacijom.

Kralj Ibrahim će otputovati u Kazanj, gdje će se sastati s liderom regije Tatarstan Rustamom Minikanovim (Minnikanovim), i posjetiti tvornicu helikoptera u Kazanju.

Kralj će boraviti u Rusiji od 5. do 10. avgusta na poziv predsjednika Vladimira Putina, s kojim će se, kako se očekuje, sastati i učestvovati u službenim događajima.

Historijska posjeta

Osim toga, planira posjetiti Centralni istraživački institut za automobile i automobilske motore (NAMI) i centar za tehnološke inovacije Boiling Point.

Malezijski premijer Anvar Ibrahim (Anwar) opisao je posjetu kao historijsku, kao prvog šefa Malezije koji je imao državnu posjetu Rusiji od uspostavljanja diplomatskih odnosa 1967. godine.